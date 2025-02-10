Başkan Çırpanoğlu, Fethiye Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Başkan Çırpanoğlu, Fethiye Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Fethiye Mahallesi'nde yaptığı ziyaretle vatandaşların taleplerini dinledi. Şeffaf yönetime vurgu yaparak, seçim vaatlerini yerine getirdiklerini belirtti ve asfalt çalışmalarının süreceğini duyurdu.

10.02.2025 14:37  Güncelleme: 16:36
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(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Fethiye Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve önerileri dinledi.

Başkan Çırpanoğlu, mahalle ziyaretleri kapsamında Fethiye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çırpanoğlu, şeffaf ve ulaşılabilir bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirterek, ziyarete ilişkin şunları söyledi:

"Seçim öncesi ne vaat ettiysek hepsini yerine getiriyoruz. Bazen maddi değerle ölçülemeyecek şeyler vardır; huzur gibi. Önceden ilçemizde bir huzursuzluk hakimdi, ancak şimdi Kahramankazan'da herkes özgürce siyasetini yapıyor, işini sürdürüyor, belediyemize rahatça girip çıkabiliyor. Asfalt konusunda Kahramankazan, 25 ilçe arasında bir numara. 10 aylık görev süremizde önemli işler başardık, ancak daha fazlasını yapacağız. Yeni ihaleyle kapsamlı asfalt çalışmaları gerçekleştireceğiz. Her yıl düzenli olarak bu ziyaretleri sürdüreceğiz. Bizim yerimiz halkımızın yanı. Memleketime hizmet etmek benim için büyük bir gurur ve Allah bize bu fırsatı nasip etti. Bunun hakkını vermek için var gücümüzle çalışacağız."

Çırpanoğlu, ziyaretlerin devam edeceğini belirterek vatandaşların taleplerinin çözümü için gerekli adımları atacaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Çırpanoğlu, Fethiye Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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