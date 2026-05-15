Başkan Çolakbayrakdar, Şampiyon Sporcularla Buluştu

15.05.2026 15:16
Kocasinan Belediye Başkanı, Futsal Türkiye Şampiyonu özel sporcularla bir araya gelerek destek verdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Spor Kulübü'nün özel sporcularını makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Futsal Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan sporcularla bir araya geldi.

Şampiyon sporcularla yakından ilgilenen Çolakbayrakdar, onlarla gurur duyduğunu ifade etti.

Sporcuların azmi, disiplini ve mücadele ruhuyla herkese örnek olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Bugün burada sadece bir sportif başarıyı değil, azmin, inancın ve emeğin zaferini kutluyoruz. Sizler, elde ettiğiniz bu şampiyonlukla sadece Kayseri'mizin değil, tüm Türkiye'nin gönlünde taht kurdunuz. Gösterdiğiniz mücadele, fedakarlık ve takım ruhu hepimize ilham verdi." ifadelerini kullandı.

Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takımı ve Kocasinan Spor Kulübü Antrenörü Uğur Arı ise Kocasinan Belediyesinin spora verdiği desteklerin başarıda büyük pay sahibi olduğunu kaydetti.

Ziyaret sonunda şampiyon sporcular, kazandıkları kupayı Başkan Çolakbayrakdar ile kaldırarak büyük sevinç yaşadı.

Çolakbayrakdar, sporculara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA

