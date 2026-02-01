Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı\'dan Yağıştan Etkilenen Mahallelere Ziyaret

(ADANA) - Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Adana genelinde etkili olan yoğun yağışın ardından mahalleleri ziyaret ederek, evlerini su basan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yüreğir Belediyesi ekipleri, yoğun yağış sonrası oluşan olumsuzlukların giderilmesi amacıyla hızla sahaya inerken; temizlik ve iyileştirme çalışmaları ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak başlatıldı. Belediye ekipleri, su baskınından etkilenen sokak ve evlerde temizlik çalışmaları yaptı.

Evlerini su basan vatandaşlara gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında konuşan Demirçalı, hiçbir vatandaşın yalnız bırakılmadığını vurgulayarak, "Zor günler dayanışmayla aşılır. Yüreğir'de kimse bu süreci tek başına yaşamayacak. Belediyemizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.