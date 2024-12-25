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Başkan Doğan'dan 'hikaye yarışması' önerisi

"Bir Bilenle Bilgi Nesil" Lise Öğrencileri Arası Kompozisyon Yarışması

SAMSUN - "Bir Bilenle Bilgi Nesil" programında konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, programın bir sonraki etabında öğrenciler arasında bir hikaye yarışması yapılması ve ilk 55 hikayenin kitaplaştırılarak tüm okul kütüphanelerine dağıtılması önerisinde bulundu.

"Bir Bilenle Bilgi Nesil" Fikre Yönelen Geleceğe Yürüyen Gençlik Lise Öğrencileri Arası Kompozisyon Yarışması Açılış Programı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve proje tanıtım videosu gösterimi yapıldı. Programın açılış konuşmalarını yapan Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız ve Genç-Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Onur Şen, projenin tüm öğrenciler için hayırlı olmasını diledi.

"Kitap okumanın en zor ve kıymetli olduğu bir zamanda yaşıyoruz"

Şu anda kitap okumanın çok zor ancak kıymetli olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise "Gençler en çok cep telefonundan kısa videolar seyretmeyi, içerik oluşturmayı seviyor. Kitap okumanın belki de en zor olduğu çağda yaşıyoruz. Bizim dönemimizde daha kolaydı çünkü kitaptan başka bir şey yoktu. O yüzden de belki de kitap okumanın da en kıymetli çağını yaşıyoruz. Aramızdaki farkı kitap okuyarak hızlıca açabiliriz. Sınavlara hazırlıkta çok kitap okuyanların daha başarılı olduğunu görüyoruz. Kitap okuyanların kendini daha fazla geliştirdiğini de görüyoruz" dedi.

"İlk 55 hikayeyi kitaplaştırıp, okul kütüphanelerine dağıtabiliriz"

Projenin bir sonraki etabında Samsun'daki tüm öğrencilerin katılımıyla bir yarışma düzenlenmesi önerisinde bulunan Başkan Doğan, "Şimdi kitap okumayı geliştirmek için çok iyi bir iş yapılmış. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Çok güzel bir kompozisyon yarışması ortaya çıkmış. Bir sonraki etabı da şöyle yapabiliriz: Samsun'daki öğrencilerin tamamı arasında bir hikaye yarışması yapalım. İlk 55 hikayeyi kitaplaştıralım. Bu ilk 55 hikayeyi yazan arkadaşlardan ilk 5'ine ödüller verelim. İlk 55 hikayenin yer aldığı kitabı da basıp tüm okul kütüphanelerine dağıtalım. Nesilden nesile de Samsun'un öğrencilerinin oluşturduğu eserler de geleceğe taşınmış olsun ve beraber iyi bir iz bırakalım" diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Kitap okuma ve bilgi öğrenme alışkanlığının kazanılmasının önemine değinen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar da "Marka değeri haline gelen, özünde okuma olan, temelinde bilge bir nesle ulaşmak için bilgiyle donatılmış bir nesil oluşturmak isteyen bu projeye biz de gönülden destek veriyoruz. Bakanlık da son yıllarda önemli değişiklik yaptı. Çocuklarımızın okumaya ilgisini arttırmak, gerek ülkesinde gerek dünyada olan gelişmeleri özünde takip edebilme becerisine sahip olan bireyler yetiştirmek için bazen program değişiklikleri yaptı bazen müfredatta güncelleme yaptı bazen de böyle çok değerli çalışmalara, STK'nın 'Bir Bilenle Bilge Nesil' gibi çalışmalara destek verdi. Son dönemde 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' olarak adlandırdığımız programın özünde de bu var" şeklinde konuştu.

Program, öğrencilere kitap hediye edilmesinin ardından çekilen toplu fotoğraf ile son buldu.