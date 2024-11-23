Başkan Doğan\'dan Öğretmenler Günü Hediyesi

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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla il genelinde olduğu gibi Vezirköprü ilçesindeki tüm okullara da hediye gönderdi.

Doğan'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla gönderdiği hediyeler, Vezirköprü'deki okullara Bölge İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından teslim edildi.

Vezirköprü Bölge İtfaiye Grup Amiri Salih Tanrıverdi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamda okulları ziyaret ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan tarafından gönderilen hediyeleri takdim ettiklerini belirterek, "Başkanımız Doğan'ın selamlarını ileterek tüm öğretmenlerimizin günlerini kutladığını kendilerine ilettik." dedi.