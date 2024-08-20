Başkan Doğan: Şehirlerarası otogar hakkında vatandaşın huzursuzluğunun farkındayım - Son Dakika
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Başkan Doğan: Şehirlerarası otogar hakkında vatandaşın huzursuzluğunun farkındayım

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otogarı hakkında vatandaşların huzursuzluğunu bildiğini ve çalışma başlattıklarını söyledi.

20.08.2024 21:47
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Başkan Doğan: "Şehirlerarası otogar hakkında vatandaşın huzursuzluğunun farkındayım"

SAMSUN – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, özel bir firma tarafından işletilen Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otogarı hakkında vatandaşların huzursuzluğunun farkında olduğunu belirterek, hem fiziki yapısı hem de yeni yeri hakkında çalışma başlattıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'ın başkanlığında parti binasında düzenlenen basın toplantısında yerel konular hakkında yöneltilen sorulara cevap verdi. Şehirlerarası otogarın yetersiz kaldığı konusu ile otogar ve fakülteye geç saatlerde gidecek vasıta sorularına cevap veren Başkan Doğan, her 2 konunun çözümü için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

"Şehirlerarası Otogarı hakkında vatandaşın huzursuzluğunun farkındayım"

Vatandaşların otogar huzursuzluğunun farkında olduğunu dile getiren Başkan Doğan, otogarların şehre ilk kez ya da yeni gelen vatandaşlar için imaj noktasında önemli olduğunu belirterek, "Samsun Şehirlerarası Otogarı'ndaki sorunları işletmecilerine bildirdik. Tuvalet ve bazı yerlerde düzeltmeler yaptılar. Tadilat ve tamirat işlerine başladılar. Otogarların artık Türkiye'deki değişen şartlarla bu kadar büyük yapılardan daha butik yapılara dönüşmesiyle alakalı bir ihtiyaç var. Kayseri benzer bir ihtiyaca yönelik bir cevap oluşturmuş. Otogar işletmecileri ile konuşuyoruz. Hem yeri noktasında hem de fiziksel durumu noktasında bir aşamaya geldiğinde şehri bilgilendireceğiz. Şu anda bir çalışma içerisindeyiz. Vatandaşın huzursuzluğunun farkındayım. Orada Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otogarı yazdığından kimse orayı özel bir firmanın işlettiğini bilmiyor. İnsanlar şehre geldiğinde Samsun'a dair bir imaj oluşturuyor. Düzeltilmesi gereken yönleri hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hem de kendi üzerimizden uyarıyoruz. Farklı bir konsepte dönüşmesini kendileri ile de görüşüyoruz. Otogarının yönetim kurulu başkanının yurt dışında olması. Çocuklarının buradaki işlerin başında olması biraz iletişim anlamında da sorunlara neden oluyor ama yakın bir zamanda bir yol haritası belirleyip, yolumuza devam edeceğiz. Aynı durumda olan Havza ve Çarşamba Otogarları da var. İşletme maliyetleri çok yüksek. Yüksek tavanlı, çok geniş binalar yer alıyor. Vatandaşlar çoğu zaman otogara gitmeden şehir içerisinden transfer merkezlerine iş yürüdüğü için biraz binaları da küçültmekle alakalı talepleri var. Şu anda görüşme aşamasındayız" dedi.

Otogara ve fakülteye gece geç saatlerde gidebilecek vasıta konusunda da çalışma başlattıklarına değinen Doğan, "Atakum'da fakülteye gece tramvay çalışmaması nedeniyle otobüs de gitmeyince vatandaşlarımız bir sorun yaşıyordu. Bunu gece çalışan elektrikli otobüsler ile çözdük. Bunu sonlandırdık. Eylül itibariyle de 10 yeni otobüsümüz gelecek. Körüklü otobüslerden satın aldık. Atatürk Bulvarı'nda ekspres hatlarında otobüslerimiz çalışacak. Oradan boşa çıkacak otobüsler de otogar gibi fakülte gibi ihtiyaç olan bu tür yerlerle alakalı çözüm olacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yusuf Ziya Yılmaz, Halit Doğan, Samsun, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Doğan: Şehirlerarası otogar hakkında vatandaşın huzursuzluğunun farkındayım - Son Dakika

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