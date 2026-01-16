Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, Demirci'de Stk Temsilcileri ile Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, Demirci'de Stk Temsilcileri ile Buluştu

16.01.2026 10:24  Güncelleme: 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Demirci'de mahalle muhtarları ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelerek, ilçedeki alt ve üstyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Dutlulu, Demirci'nin geçmişte yeterli hizmet alamadığını belirterek, ekstra yatırımlar yapılacağını ifade etti.

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Demirci'de mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Her hafta farklı ilçelere ziyarette bulunarak talep ve sorunları yerinde dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Demirci ilçesinde mahalle muhtarları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Dutlulu'ya bu buluşmalarda, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç ve CHP İlçe Başkanı Abdullah Demirkol, daire başkanları ve şube müdürleri eşlik etti.

"Demirci hak ettiği hizmetleri görememiş"

Muhtarları ve sivil toplum örgütü temsilcilerini dinleyen ve notlar alan Başkan Besim Dutlulu, ilçede yürütülen alt ve üstyapı çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Dutlulu, Demirci'de yapılan alt ve üstyapı yatırımlarının maliyetlerinin milyarlarca lira büyüklüğe ulaştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Demirci'nin altyapı çalışmaları, Cengiz Ergün döneminde başladı, Ferdi Başkan döneminde devam etti. En son asfalt çalışmalarını tamamlamak da bana nasip oldu. Bu süreç büyük sıkıntılı bir süreçti. Ancak işi bitirdik. Bizim temel amacımız, mahallelerinizi ilgilendiren istek ve talepleri dinlemek ve sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmaktır. Demirci, coğrafi olarak en dezavantajlı bölgelerden biri ve ne yazık ki geçmişte yeterli hizmeti alamamış bir ilçemiz. Ne Büyükşehir Belediyesi'nden ne de genel yönetimden hak ettiği hizmetleri görememiştir. Bu nedenle buraya ekstra yatırım yapmamız, daha fazla hizmet getirmemiz gerekiyor. Normal şartlarda birçok belediye başkanı kırsal mahallelere de hizmet götürmek istemez; çünkü şehir merkezlerinde yapılan hizmetlerle daha fazla insana dokunulacağı ve bunun da daha fazla oy getireceği düşünülür. Demirci'ye yapacağımız yatırımlar oy kaygısıyla değil, görev bilinciyle yapılan hizmetlerdir. Eğer bir beldemiz, ilçemiz geçmişte az yatırım almışsa, ona pozitif ayrımcılık yapmamız gerek. Demirci, Gördes, Gölmarmara ve Selendi gibi ilçelerimiz, bu anlayışla öncelik verdiğimiz ilçeler. Vatandaşlarımız hizmeti gördükten sonra kimin çalıştığını zaten çok iyi bilir. Biz her yere yetişmek, her kesime dokunmak istiyoruz. Belki her işi aynı anda yapamayabiliriz ama ulaşabildiğimiz her noktada vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

İlçe esnafı ziyaret edildi

Program kapsamında ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Başkan Dutlulu, vatandaşlarla bir araya geldi. İş yerlerine girerek esnafa 'hayırlı işler' dileyen Başkan Besim Dutlulu, talep ve önerileri dinledi. Dutlulu, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara'yı da makamında ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette, Demirci'nin geleceğine yönelik projeler ve iş birliği imkanları ele alınırken, Başkan Dutlulu misafirperverliği için Başkan Kara'ya teşekkür etti. Dutlulu, Demirci Belediyesi ziyaretinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Demirci'deki hizmet birimlerini de ziyaret ederek personelle bir araya geldi. Personel tarafından çiçek takdim edilen Başkan Dutlulu, gösterdikleri emek için çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Besim Dutlulu, Politika, Demirci, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, Demirci'de Stk Temsilcileri ile Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik
Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı
Yaşlı adamın sır ölümü Cansız bedeni dere yatağında bulundu Yaşlı adamın sır ölümü! Cansız bedeni dere yatağında bulundu
Mardinli Marilyn Monroe’ya hapis cezası Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis cezası
Kerem Demirbay Süper Lig’de kaldı Yeni takımına imzayı attı Kerem Demirbay Süper Lig'de kaldı! Yeni takımına imzayı attı
Oosterwolde ve Mert Hakan’ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

13:19
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
13:10
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
12:18
Ara tatiller kalkıyor mu Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
11:52
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 13:25:53. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, Demirci'de Stk Temsilcileri ile Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.