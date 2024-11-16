Başkan Eşki, Kaplan Ailesi’ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Başkan Eşki, Kaplan Ailesi’ni Ziyaret Etti

Başkan Eşki, Kaplan Ailesi’ni Ziyaret Etti

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Ergene Mahallesi'nde yaşayan Kaplan ailesini evinde ziyaret ederek, vatandaşlarla kurduğu iletişimi her zaman ön planda tuttuğunu belirtti. Eşki, saha çalışmalarının ve ev ziyaretlerinin devam edeceğini vurguladı.

16.11.2024 10:21  Güncelleme: 10:23
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(İZMİR)- Ergene Mahallesi'nde yaşayan Kaplan ailesini evinde ziyaret eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ev ziyaretlerinin devam edeceğini belirterek, "Bornovalılarla her zaman bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Ergene Mahallesi'nde yaşayan Kaplan ailesini evinde ziyaret etti. Ziyarette, Bornova Belediyesi'nin voleybol kurslarından yararlanan 11 yaşındaki Ada Kaplan ve ailesiyle bir araya gelen Başkan Ömer Eşki, vatandaşlarla kurduğu iletişimi her zaman ön planda tuttuğunu belirtti. Başkan Eşki, "Belediyecilik yalnızca hizmet üretmek değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın mutluluğunu ve ihtiyaçlarını yakından takip etmek demektir. Onların görüşlerini alarak çalışmalarımızı şekillendirmeye devam ediyoruz. Bornovalılarla her zaman bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

"Saha çalışmalarına devam"

Göreve geldiği günden bu yana vatandaşlarla sürekli bir arada olduğunu vurgulayan Eşki, ev ziyaretlerinin devam edeceğini belirterek, "Saha çalışmalarımızla yatırımları yerinde inceliyor, vatandaşlarımızın görüşlerini dinliyoruz. Bu anlayışla Bornova'yı birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Ada Kaplan ve ailesinden teşekkür

Belediyenin voleybol kurslarından iki yıldır faydalanan Ada Kaplan,Bornova Belediyespor Mini Voleybol Takımı'nda forma giymekten duyduğu mutluluğu paylaştı. Aile üyeleri ise Bornova Belediyesi'nin sunduğu hizmetlerin hayatlarını kolaylaştırdığını belirterek Başkan Eşki'ye teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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