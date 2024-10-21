Başkan Günaltay, Engelli Aksoy Kardeşleri Ziyaret Etti

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Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, bedensel engelli Ali Aksoy (46) ve Muhammet Aksoy'u (37), ziyaret etti.

Babalarının vefatının ardından anneleri Fatma Aksoy (75) ile yaşayan Ali ve Muhammet Aksoy kardeşler, bedensel engelli oldukları için günlerinin büyük bir kısmını evde sosyal medya kullanarak ve e-gazete okuyarak geçiriyor.

Doğuştan engelli olan ve yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdüren Ali Aksoy, Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay'a karşı büyük bir sempati beslemeye başladı. Başkan Günaltay'ı sosyal medya hesaplarından takip eden Ali Aksoy, kendisiyle tanışma isteğini Harunlar Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Hak'a iletti.

Muhtar Hak'ın bu isteği Günaltay'a iletmesi üzerine Günaltay, Harunlar Mahallesi'ne giderek Aksoy ailesini ziyaret etti.

Belediye başkanını karşılarında gören Aksoy kardeşler büyük bir sevinç yaşadı.

Ziyaret esnasında Başkan Günaltay, Aksoy ailesiyle sohbet etti ve onların taleplerini dinledi. Yatağa bağımlı olan Ali Aksoy, kendine ait bir hasta yatağının olmadığını ve bu durumun gündelik hayatında zorluklar yaşattığını belirterek Günaltay'dan hasta yatağı talebinde bulundu. Kardeşi Muhammet Aksoy ise bir akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Günaltay, her bireyin birer engelli adayı olduğunu belirterek, "Engelli vatandaşlarımızın yanında olmak ve onların hayatlarını kolaylaştırmak bizim en önemli görevlerimizden biridir. Bu taleplerin en kısa sürede karşılanması için gerekli adımları atacağız." dedi.