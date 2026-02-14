Başkan Işıksu'dan İddialara Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Başkan Işıksu'dan İddialara Yanıt

Başkan Işıksu\'dan İddialara Yanıt
14.02.2026 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, hakkındaki iddialara ilişkin basın toplantısı yaptı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, hakkındaki iddialara ilişkin basın toplantısı yaptı.

Güneşler semtindeki belediye tesisinde açıklama yapan Işıksu, son günlerde "tehdit ve şantaj" davası üzerinden kamuoyunda bilinçli algı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

Işıksu, 11 Şubat'ta düzenlenen bir programda kürsüye çıkan bir kişinin gizlilik ve yayın yasağı bulunan dosya hakkında gerçek dışı ifadeler kullandığını ileri sürerek, "Ortaya atılan iddiaların hiçbir somut karşılığı yoktur." dedi.

Kendisinin suçlu gibi gösterilmeye çalışılmasını kabul etmediğini dile getiren Işıksu, şunları kaydetti:

"Şantaj ve tehditle karşılaştığım anda hemen suç duyurusunda bulunan taraf benim. Hiçbir aşamada geri adım atmadım, saklanmadım. 'Disipline sevk' bilgisine ilişkin de şahsıma bu yönde tebliğ edilmiş resmi bilgi yok. Ben de sizler gibi bu haberleri medyadan öğrendim. AK Parti'liyim, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde geçen siyasi hayatım, yaptıklarım ve gayretim ortadadır. Sonuna kadar saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın destekçisi olacağımı herkesin bilmesini isterim. Liderimizin kararı hangi yönde olursa olsun o bizim baş tacımızdır."

Işıksu, kendisine ait "TikTok" hesabının olmadığını belirterek, "Partimizi kandırmak hedefiyle parti içindeki bazı isimlerle hareket etmek için ellerinden ne gelirse uygulamaya koymuşlardır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Yerel Yönetim, Mutlu Işıksu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Işıksu'dan İddialara Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis’teki olaylar beni üzdü Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü
Süper Star Ajda, 80. yaşını kutladı Süper Star Ajda, 80. yaşını kutladı
Jhon Duran, Galatasaray dahil tam 24 kulübe önerildi Çıkan sonuç vahim Jhon Duran, Galatasaray dahil tam 24 kulübe önerildi! Çıkan sonuç vahim
Bakan Gürlek’ten “İBB duruşmaları TRT’den yayınlansın“ çağrılarına yanıt Bakan Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına yanıt
Fenerbahçe yeni sezonda bombayı Richarlison ile patlatıyor Fenerbahçe yeni sezonda bombayı Richarlison ile patlatıyor
Teksas’ta dehşet evi: Evlatlık çocuklarını kafese kapatan anneye 80 yıl hapis Teksas'ta dehşet evi: Evlatlık çocuklarını kafese kapatan anneye 80 yıl hapis

19:58
Saadet Partisi lideri Arıkan’dan Haberler.com canlı yayınında açıklamalar
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Haberler.com canlı yayınında açıklamalar
19:14
İnci Taneleri’nin hayranlarını yıkacak haber
İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber
18:57
Canlı anlatım Dev derbi başladı tempo çok yüksek
Canlı anlatım! Dev derbi başladı tempo çok yüksek
18:44
Türk donanması, Almanya’da
Türk donanması, Almanya'da
18:12
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
18:10
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 20:09:50. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Işıksu'dan İddialara Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.