Başkan Kara, YKS'de İlk Bine Giren Öğrencileri Kutladı - Son Dakika
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Başkan Kara, YKS'de İlk Bine Giren Öğrencileri Kutladı

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Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk binde yer alan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencileri tebrik eden Kara, başarılarının şehrin geleceği için önemine değindi.

19.09.2024 10:19  Güncelleme: 11:12
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(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk bine giren gençlerle bir araya geldi. Başkan Kara, "Bu başarınızda katkısı olan aileleriniz ve öğretmenlerinizi de tebrik ederim. Hep birlikte büyük bir özveriyle bu noktaya geldiniz" dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi  Kara, YKS'de ilk bine giren öğrencilerle buluştu. Kara, Side Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan gençleri, gösterdikleri fedakarlık ve disiplin dolayısıyla tebrik etti ve çeyrek altın takdiminde bulundu. Ödül takdiminde konuşan Başkan Kara, "Sizler, Manavgat'ın parlayan yıldızlarısınız. Bu başarınızda katkısı olan aileleriniz ve öğretmenlerinizi de tebrik ederim. Hep birlikte büyük bir özveriyle bu noktaya geldiniz" dedi.

"Sizlerin başarısı, tüm şehrimizin başarısıdır"

Kara, eğitim konusunun Belediye için büyük bir öncelik olduğunu vurgulayarak, "Gençlerimizin başarılı olması, ilçemizin geleceği için son derece önemli. Bu nedenle, eğitim alanında yaptığımız yatırımları ve projeleri sürdüreceğiz. Sizlerin başarısı, tüm şehrimizin başarısıdır" diye konuştu.

Buluşmada konuşan öğrenciler, YKS sürecindeki zorluklardan ve bu süreçte aldıkları destekten bahsettiler. "Bu başarıyı elde etmek için çok çalıştık. Ailelerimiz ve öğretmenlerimizin de katkılarıyla bu noktaya geldik" diyen öğrenciler, hedeflerinin üniversitede başarılı bir eğitim almak olduğunu belirttiler.

Kara, gençlere, yeni hayat dönemlerinde başarılar dileyerek, "Üzerinize düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğinize inanıyorum. Manavgat sizlerle daha da ileriye gidecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Kara, YKS\'de İlk Bine Giren Öğrencileri Kutladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Kara, YKS'de İlk Bine Giren Öğrencileri Kutladı - Son Dakika

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