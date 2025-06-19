Başkan Kaya'dan SGK ve Vergi Borçları Hakkında Sert Eleştiriler - Son Dakika
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Başkan Kaya'dan SGK ve Vergi Borçları Hakkında Sert Eleştiriler

19.06.2025 14:05  Güncelleme: 14:08
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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, belediyelerin geçmişe dönük SGK ve vergi borçlarının tahsilatındaki yüksek faiz oranlarını eleştirerek, bu durumun bütçe dengesini olumsuz etkilediğini belirtti. Kaya, mevcut sistemin adaletsizliğini vurguladı ve kaynakların daha verimli kullanılması gerektiğini savundu.

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, belediyelerden SGK ve vergi borçlarının faizleriyle birlikte geçmişe dönük olarak tahsil edilmesinin bütçe uygulamalarında büyük sıkıntılara yol açtığını belirterek, "Ben böyle bir faiz görmedim. Tefeci faizi düzeyinde faiz alınıyor. Sorsanız ülkede 'Faiz haram' diyen anlayış hakim. Ama SGK ve vergi borçları, tefeciden daha pahalı bir faizle bizden geriye dönük olarak tahsil edilmeye çalışılıyor" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Doğu Karadeniz Bölgesi il, ilçe ve belde belediyelerine yönelik Performans Esaslı Program Bütçe Hazırlık Eğitimi programı, Ortahisar Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Orhan Karakullukçu Salonu'nda yapılan eğitim programına Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Celal Akaç, Mustafa Özer İskender, birim müdürleri, il, ilçe ve belde belediyeleri ile birliklerin temsilcileri ve görevlileri katıldı.

Programda TBB Eğitmeni Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yasal geçişi yapılan Program Bütçe Sistemi ile ilgili katılımcılara bilgilendirmelerde bulunuldu. Eğitimde, mevcut düzenlemeler doğrultusunda stratejik yönetim ve performans değerlendirmesi konusu ile stratejik planlama süreçleri ve kavramları, çeşitli uygulama örnekleriyle birlikte anlatıldı.

Programın açılışında konuşan Kaya, şunları dile getirdi:

"Bütçeyi, meclisimizden aldığımız yetkiyle kullanıyoruz"

"Bugün burada yeni uygulamaya konulacak olan performans esaslı bütçe hazırlık eğitimini görmüş olacağız. Bütçe hakkı, 1215 Magna Carta'dan bu yana meclisler tarafından kullanılan bir haktır. Biz de, hasbelkader Meclisimizden aldığımız yetkiyle hazırladığımız bütçemizi bugüne kadar kullandık, kullanmaya çalıştık. Bugüne kadar bütçeler, hep gelir-gider esası üzerinden hazırlanıyordu. Yeni düzenlemeyle bütçeye gelir-giderden ziyade amaç ve sonuçlar üzerinden bakan bir anlayış getirilmek isteniyor. Bu program, bu yeni anlayışla ilgili uygulayıcılara bilgi vermek amacıyla düzenlenmektedir.

"Sorsanız ülkede 'Faiz haram' diyen anlayış hakim"

Bütçe, hepimizin en büyük sıkıntılarından biri. Sınırsız ihtiyaçlar ile kısıtlı kaynaklar arasında kurmaya, korumaya çalıştığımız bir denge var. Özellikle son dönemde belediyelere uygulanan politikalar sonrasında, çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bu sadece Ortahisar Belediyemize özgü bir durum değil bütün belediyelerin yaşadığı bir sıkıntıya dönüştü. Özellikle geçmişe dönük SGK borçlarının faiziyle birlikte tahsil edilmesi, çok can yakıcı bir mesele. Ben böyle bir faiz görmedim. Tefeci faizi düzeyinde faiz alınıyor! Sorsanız ülkede 'Faiz haram' diyen anlayış hakim. Ama SGK ve vergi borçları, tefeciden daha pahalı bir faizle bizden geriye dönük olarak tahsil edilmeye çalışılıyor. Ben bu konuda sözümü hiç esirgemeden söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Maalesef böyle bir gerçek var. Ankara'da, özellikle faizlerin yapılandırılmasına ya da silinmesine ilişkin taleplerde bulunduk ancak duyan olmadı! Öyle dengesiz bir bütçeyi yönetmeye çalışıyoruz ki, gelir-gider dengesi inanılmaz derecede bozuk. Sadece biz değil bütün belediyeler bu sıkıntıyı yaşıyorlar. O anlamda bütün arkadaşlarımızın dikkat etmesi, 'Kısıtlı kaynakları nasıl daha verimli kullanabilirim' üzerine odaklanarak çalışması lazım. Bu eğitimin o anlamda çok faydalı olacağına inanıyorum."

"Kamucu, halkçı, şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla kaynaklarımızı kulanıyoruz"

Bugüne kadar kamucu, halkçı, şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla belediyecilik yaptıklarının altını çizen Kaya, "Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Kaynaklarımızı kullanırken sosyal adaleti sağlamasına, toplumsal fayda ve halkın mutluğuna hizmet etmesine de çok önem verdiğimizi belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Belediye, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Kaya'dan SGK ve Vergi Borçları Hakkında Sert Eleştiriler - Son Dakika

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