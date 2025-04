Başkan Kaya, Ortahisar Belediyesi'nin Borçları ve Adaletsizlik Üzerine Konuştu

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Borçsuz belediye yok ama orta yerde de bir haksızlık var. Bizden önce ödenmeyen SSK ve vergi primi borçlarını ben faiziyle ödüyorum. 10 yıl boyunca bu belediyede onlardan talep edilmeyen para benden talep ediliyorsa; ben de bu adaletsizliğin altını gür sesle çizmek istiyorum" dedi.

Ortahisar Belediye Meclisi nisan ayı toplantılarının ikinci birleşimi, Başkan Kaya yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda, dünkü toplantıda komisyonlara havale edilen konularla ilgili meclise bilgi verildi, ardından oylamalar yapıldı. AK Partili Meclis üyelerinin gündeme getirdiği Ortahisar Belediyesi'nin borçlarıyla ilgili konuşan Başkan Kaya, şunları söyledi:

"Biz göreve gelmeden önce Belediyenin toplam borcunun 109 milyon 857 bin lira olduğu söylendi ama karşılaştığımız rakam, 857 milyon lira oldu. Daha sonra bağımsız denetçinin ortaya çıkardığı rakam ise 1 milyar 250 milyon lira. Bağımsız denetçi marifetiyle şeffaf şekilde rakamlar ortaya konsun, kamuoyu aydınlansın istiyoruz. Çünkü matematik yalan söylemez."

Borçlardan değil, adaletsizlikten mustarip olduğunun altını çizen Kaya, şöyle devam etti:

"Gönül ister ki hiç borcumuz olmasın. Bir takım hizmetler yapılmış, onun karşılığında borçlar oluşmuş ama kimse hizmet sonucunda oluşan borçtan mustarip değil. Ben seçildiğim zaman halkımıza 'Şeffaf olacağız' diye bir söz verdim. Dedim ki 'Bu belediyede bütün Trabzonlunun da hakkı var. Herkes her şeyden haberdar olacak.' Bu anlayışla bütün verileri şeffaf bir biçimde vatandaşımızla paylaşmaya çalışıyoruz. Bunu dert yanmak açısından değil, şeffaf olmak için yapıyoruz. Ama şu mesele canımı yakıyor, onu söyleyeyim. Tamam, borçsuz belediye yok ama orta yerde de bir haksızlık var. Bizden önce ödenmeyen SSK ve vergi primi borçlarını ben faiziyle ödüyorum. 10 yıl boyunca bu belediyede onlardan talep edilmeyen para benden talep ediliyorsa; ben de bu adaletsizliğin altını gür sesle çizmek istiyorum. Bu borcu yapan benden önceki belediye başkanından neden 1 lira tahsil edilmedi de beş aydır benden 200 küsur milyon para kesiliyor? Ben derken kurumumuzdan, Trabzon'dan, Trabzon'a yapacağımız hizmetten kesiliyor. 87 mahallemiz var şu ana kadar her mahallemizden 2 buçuk milyona yakın para kesilmiş oldu. Neyin parası; geçmişte ödenmemiş primlerin parası. Yani bu haksızlık beni boğuyor, yoksa borç elbette ki olabilir. Ama keşke, adında adalet olan partinin temsilcileri o adaletli davranışlarını o dönemde de uygulasaydı ben de deseydim ki 'Dün de kesiliyordu bugün de kesiliyor sistem böyle devam ediyor.' Ama biz geldikten sonra bu borçlar geriye dönük faiziyle alınıyor. Hem de tefeci faizi, çok ciddi bir faiz yükü var, bu paranın üstünde ve bizden kesiliyor can yakıcı kısmı bu."

Volkan Konak'ın ismi Ortahisar'da yaşatılacak

Toplantıda Kıbrıs'taki bayram konserinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın adının Ortahisar'daki Kasımoğlu Sokak'a verilmesini içeren gündem dışı madde, oylamanın ardından oybirliğiyle Kültür Çevre Turizm ve Spor Komisyonu'na havale edildi.

Ortahisar Belediyesi bünyesinde Plan ve Proje Müdürlüğü kurulmasına yönelik teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda oy birliğiyle kabul edilerek meclise getirildi. Mecliste yapılan oylamada da Plan ve Proje Müdürlüğü kurulması ve müdürlük kadrosunun ihdası da oybirliğiyle kabul edildi.