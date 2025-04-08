Başkan Kaya, Ortahisar Belediyesi'nin Borçları ve Adaletsizlik Üzerine Konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başkan Kaya, Ortahisar Belediyesi'nin Borçları ve Adaletsizlik Üzerine Konuştu

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, toplantıda önceki yönetimin bıraktığı borçlar ve bu borçların kendisinden talep edilmesini eleştirerek, adaletsizlik vurgusu yaptı. Ayrıca, sanatçı Volkan Konak'ın adının bir sokağa verilmesi önerisi mecliste kabul edildi.

08.04.2025 16:33  Güncelleme: 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Borçsuz belediye yok ama orta yerde de bir haksızlık var. Bizden önce ödenmeyen SSK ve vergi primi borçlarını ben faiziyle ödüyorum. 10 yıl boyunca bu belediyede onlardan talep edilmeyen para benden talep ediliyorsa; ben de bu adaletsizliğin altını gür sesle çizmek istiyorum" dedi.

Ortahisar Belediye Meclisi nisan ayı toplantılarının ikinci birleşimi, Başkan Kaya yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda, dünkü toplantıda komisyonlara havale edilen konularla ilgili meclise bilgi verildi, ardından oylamalar yapıldı. AK Partili Meclis üyelerinin gündeme getirdiği Ortahisar Belediyesi'nin borçlarıyla ilgili konuşan Başkan Kaya, şunları söyledi:

"Biz göreve gelmeden önce Belediyenin toplam borcunun 109 milyon 857 bin lira olduğu söylendi ama karşılaştığımız rakam, 857 milyon lira oldu. Daha sonra bağımsız denetçinin ortaya çıkardığı rakam ise 1 milyar 250 milyon lira. Bağımsız denetçi marifetiyle şeffaf şekilde rakamlar ortaya konsun, kamuoyu aydınlansın istiyoruz. Çünkü matematik yalan söylemez."

Borçlardan değil, adaletsizlikten mustarip olduğunun altını çizen Kaya, şöyle devam etti:

"Gönül ister ki hiç borcumuz olmasın. Bir takım hizmetler yapılmış, onun karşılığında borçlar oluşmuş ama kimse hizmet sonucunda oluşan borçtan mustarip değil. Ben seçildiğim zaman halkımıza 'Şeffaf olacağız' diye bir söz verdim. Dedim ki 'Bu belediyede bütün Trabzonlunun da hakkı var. Herkes her şeyden haberdar olacak.' Bu anlayışla bütün verileri şeffaf bir biçimde vatandaşımızla paylaşmaya çalışıyoruz. Bunu dert yanmak açısından değil, şeffaf olmak için yapıyoruz. Ama şu mesele canımı yakıyor, onu söyleyeyim. Tamam, borçsuz belediye yok ama orta yerde de bir haksızlık var. Bizden önce ödenmeyen SSK ve vergi primi borçlarını ben faiziyle ödüyorum. 10 yıl boyunca bu belediyede onlardan talep edilmeyen para benden talep ediliyorsa; ben de bu adaletsizliğin altını gür sesle çizmek istiyorum. Bu borcu yapan benden önceki belediye başkanından neden 1 lira tahsil edilmedi de beş aydır benden 200 küsur milyon para kesiliyor? Ben derken kurumumuzdan, Trabzon'dan, Trabzon'a yapacağımız hizmetten kesiliyor. 87 mahallemiz var şu ana kadar her mahallemizden 2 buçuk milyona yakın para kesilmiş oldu. Neyin parası; geçmişte ödenmemiş primlerin parası. Yani bu haksızlık beni boğuyor, yoksa borç elbette ki olabilir. Ama keşke, adında adalet olan partinin temsilcileri o adaletli davranışlarını o dönemde de uygulasaydı ben de deseydim ki 'Dün de kesiliyordu bugün de kesiliyor sistem böyle devam ediyor.' Ama biz geldikten sonra bu borçlar geriye dönük faiziyle alınıyor. Hem de tefeci faizi, çok ciddi bir faiz yükü var, bu paranın üstünde ve bizden kesiliyor can yakıcı kısmı bu."

Volkan Konak'ın ismi Ortahisar'da yaşatılacak

Toplantıda Kıbrıs'taki bayram konserinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın adının Ortahisar'daki Kasımoğlu Sokak'a verilmesini içeren gündem dışı madde, oylamanın ardından oybirliğiyle Kültür Çevre Turizm ve Spor Komisyonu'na havale edildi.

Ortahisar Belediyesi bünyesinde Plan ve Proje Müdürlüğü kurulmasına yönelik teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda oy birliğiyle kabul edilerek meclise getirildi. Mecliste yapılan oylamada da Plan ve Proje Müdürlüğü kurulması ve müdürlük kadrosunun ihdası da oybirliğiyle kabul edildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Volkan Konak, Ahmet Kaya, Ortahisar, Belediye, Politika, Ekonomi, Kültür, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Kaya, Ortahisar Belediyesi'nin Borçları ve Adaletsizlik Üzerine Konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti
Herkes bu pozisyonu tartışıyor Beşiktaş penaltı bekledi Herkes bu pozisyonu tartışıyor! Beşiktaş penaltı bekledi
Çekicinin açık kasasında çocuk taşıdı Çekicinin açık kasasında çocuk taşıdı
İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş
Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı
Netanyahu: Suriye’de Türkiye ile çatışma istemiyoruz Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz
Husiler, Kızıldeniz’de ABD’ye ait 2 savaş gemisini hedef aldı Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait 2 savaş gemisini hedef aldı
Kaleci Burak maça damga vurdu Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı Kaleci Burak maça damga vurdu! Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı
Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum
Türkiye’nin en garip mahallesi Bebekler engelli doğuyor, muhtar dahil herkes şaşkın Türkiye'nin en garip mahallesi! Bebekler engelli doğuyor, muhtar dahil herkes şaşkın
Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı

16:47 Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum
16:16 Türkiye’nin en garip mahallesi Bebekler engelli doğuyor, muhtar dahil herkes şaşkın Türkiye'nin en garip mahallesi! Bebekler engelli doğuyor, muhtar dahil herkes şaşkın
16:09 Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı
15:14 Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir
22:53 Ole Gunnar Solskjaer: Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor Ole Gunnar Solskjaer: Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor
22:43 Salih Uçan’dan maç sonrası olay yaratacak itiraf Salih Uçan'dan maç sonrası olay yaratacak itiraf
22:30 Kaleci Burak maça damga vurdu Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı Kaleci Burak maça damga vurdu! Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı
22:27 Husiler, Kızıldeniz’de ABD’ye ait 2 savaş gemisini hedef aldı Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait 2 savaş gemisini hedef aldı
22:25 Netanyahu: Suriye’de Türkiye ile çatışma istemiyoruz Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz
21:57 Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı
21:54 İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş
21:42 Çekicinin açık kasasında çocuk taşıdı Çekicinin açık kasasında çocuk taşıdı
21:22 Herkes bu pozisyonu tartışıyor Beşiktaş penaltı bekledi Herkes bu pozisyonu tartışıyor! Beşiktaş penaltı bekledi
21:11 Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2025 17:04:51. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Kaya, Ortahisar Belediyesi'nin Borçları ve Adaletsizlik Üzerine Konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement