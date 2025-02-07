Başkan Kıvrak, Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri'nde Onurlandırıldı

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(AYDIN) - Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri'nde "Ege Tiyatrolar Birliği Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Tiyatro Gazetesi 10'uncu Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. Sanata Evet, Türksoy, OYÇED, AÇOK, Avrasya Tiyatrolar Birliği Ege Tiyatrolar Birliği üyelerinin seçici kurulda yer aldığı ve 11 ülke ile 25 kente ödül verilen törende, "Sanata ve Sanatçıya Destek Veren Belediye Başkanı Özel Ödülü" Başkan Kıvrak'ın oldu.

İstanbul Mask-Kara Tiyatrosu Tamer Levent Sahnesi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde, Başkan Kıvrak adına ödülü Çine Belediyesi Kültür Müdürü Ömer Öner aldı.

Çine Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ömer Öner, törende yaptığı konuşmada, "Başkanımız Mehmet Kıvrak'ın sanata ve sanatçıya duyduğu derin sevgiyi ve desteği her zaman hissettik. Sanata, sanatçıya ve tiyatroya her zaman destek veren bir belediye başkanıyla çalışmaktan onur ve gurur duyuyorum" dedi.

Başkan Kıvrak, ödül sonrası yaptığı açıklamada, sanatı toplumla buluşturmanın ve sanatçılara destek olmanın belediyecilik anlayışlarının önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Bu ödül bizim için bir onur ve motivasyon kaynağı. Bizleri bu ödüle layık gören Ege Tiyatrolar Birliği ve Seçici Kurulu'na teşekkür ediyorum. Ödülü tüm Çine halkımız adına alıyorum. Çine'de kültür ve sanata desteğimiz artarak devam edecek. Emekleri için ekip arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.