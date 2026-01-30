Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Pınarlıbelen ve Gökpınar'da Vatandaşlar ile Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Pınarlıbelen ve Gökpınar'da Vatandaşlar ile Buluştu

30.01.2026 15:43  Güncelleme: 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Pınarlıbelen ve Gökpınar mahallelerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Ziyaretler sırasında çeşitli projeler hakkında bilgi verildi ve destek veren kişilere teşekkür plaketi takdim edildi.

(MUĞLA)- Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yürütülen çalışmaları yerinde incelemek ve talepleri dinlemek amacıyla Pınarlıbelen ve Gökpınar'da vatandaşlar ile buluştu.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, mahallelerde yürütülen çalışmaları yerinde incelemek, vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek amacıyla saha ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda kent genelinde yürütülen saha ziyaretlerinin son durağı, Pınarlıbelen ve Gökpınar mahalleleri oldu.  Ziyaretlerinde Başkan Mandalinci'ye; başkan yardımcıları, birim müdürleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi temsilcisi, Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Pınarlıbelen Mahalle Muhtarı Abdullah Başol ve Gökpınar Mahalle Muhtarı Serdal Karaca eşlik etti.

Teşekkür plaketi takdim edildi

Saha programı, Pınarlıbelen Muhtarlığı'nda Muhtar Abdullah Başol, azalar ve mahalle sakinleriyle bir araya gelinmesiyle başladı. Ardından mahallede yapılması planlanan pazar yeri ve çok amaçlı etkinlik alanı yerinde incelendi. Başkan Mandalinci, ziyaret boyunca mahalle sakinlerinin ve esnafın talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Başkan Mandalinci, ayrıca Gençlik ve Tarım Kampı'na destek veren Garaova Vineyards sahibi Mehmet Vuran ve ailesini işletmelerinde ziyaret etti. Verdikleri desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim eden Mandalinci, tesiste yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mahalle sakinleri ile buluşuldu

Saha ziyaretleri Gökpınar Mahallesi'nde devam etti. Başkan Mandalinci, Yeniköy–Gökpınar yolu üzerinde yapılması planlanan çalışmalar öncesinde Mahalle Muhtarı Serdal Karaca ile incelemelerde bulundu. Suçıkan mevkiinde ve bölge halkı tarafından "kilise" olarak bilinen, kültür envanterine kayıtlı çiftlik evinde yapılan incelemelerin ardından muhtarlık binasında mahalle sakinleriyle bir araya gelindi. Programın sonunda ise mahallede bulunan çok amaçlı etkinlik alanında incelemeler gerçekleştirildi.

Başkan Mandalinci, Bodrum'un sosyal ve fiziki ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmaları; ekip arkadaşları ve mahalle muhtarlarıyla iş birliği içinde kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Tamer Mandalinci, Yerel Haberler, Etkinlikler, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Pınarlıbelen ve Gökpınar'da Vatandaşlar ile Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat Hızla yayılmaya başladı 3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat! Hızla yayılmaya başladı
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü
Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV’ye vurdular Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV'ye vurdular
Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
Trabzonspor, Umut Nayir’i kadrosuna kattı Trabzonspor, Umut Nayir'i kadrosuna kattı

16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
16:35
Futbol şöleni bizi bekliyor İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri
15:52
Kadıköy’e yapılacak camiye itiraz edenlere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan yanıt
Kadıköy'e yapılacak camiye itiraz edenlere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan yanıt
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
15:02
Belçika’da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 17:07:27. #.0.4#
SON DAKİKA: Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Pınarlıbelen ve Gökpınar'da Vatandaşlar ile Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.