Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Pınarlıbelen ve Gökpınar'da Vatandaşlar ile Buluştu

(MUĞLA)- Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yürütülen çalışmaları yerinde incelemek ve talepleri dinlemek amacıyla Pınarlıbelen ve Gökpınar'da vatandaşlar ile buluştu.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, mahallelerde yürütülen çalışmaları yerinde incelemek, vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek amacıyla saha ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda kent genelinde yürütülen saha ziyaretlerinin son durağı, Pınarlıbelen ve Gökpınar mahalleleri oldu. Ziyaretlerinde Başkan Mandalinci'ye; başkan yardımcıları, birim müdürleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi temsilcisi, Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Pınarlıbelen Mahalle Muhtarı Abdullah Başol ve Gökpınar Mahalle Muhtarı Serdal Karaca eşlik etti.

Teşekkür plaketi takdim edildi

Saha programı, Pınarlıbelen Muhtarlığı'nda Muhtar Abdullah Başol, azalar ve mahalle sakinleriyle bir araya gelinmesiyle başladı. Ardından mahallede yapılması planlanan pazar yeri ve çok amaçlı etkinlik alanı yerinde incelendi. Başkan Mandalinci, ziyaret boyunca mahalle sakinlerinin ve esnafın talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Başkan Mandalinci, ayrıca Gençlik ve Tarım Kampı'na destek veren Garaova Vineyards sahibi Mehmet Vuran ve ailesini işletmelerinde ziyaret etti. Verdikleri desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim eden Mandalinci, tesiste yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mahalle sakinleri ile buluşuldu

Saha ziyaretleri Gökpınar Mahallesi'nde devam etti. Başkan Mandalinci, Yeniköy–Gökpınar yolu üzerinde yapılması planlanan çalışmalar öncesinde Mahalle Muhtarı Serdal Karaca ile incelemelerde bulundu. Suçıkan mevkiinde ve bölge halkı tarafından "kilise" olarak bilinen, kültür envanterine kayıtlı çiftlik evinde yapılan incelemelerin ardından muhtarlık binasında mahalle sakinleriyle bir araya gelindi. Programın sonunda ise mahallede bulunan çok amaçlı etkinlik alanında incelemeler gerçekleştirildi.

Başkan Mandalinci, Bodrum'un sosyal ve fiziki ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmaları; ekip arkadaşları ve mahalle muhtarlarıyla iş birliği içinde kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.