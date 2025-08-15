Başkan Mutlu Esnaf Ziyaretinde

Bitlis'in Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, esnaf ziyaretinde bulundu.

İlçenin en işlek noktalarından biri olan Kasaplar Caddesi'ndeki eş yerleri gezen Mutlu, esnafla sohbet etti.

Norşin Kent Meydanı'ndaki peyzaj çalışmalarıyla ilgili esnafın görüşlerini aldıklarını söyleyen Mutlu, önerileri dikkate alarak meydanda gerekli düzenlemeleri yapacaklarını ifade etti.

Esnaf da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.