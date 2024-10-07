Başkan Mutlu, Hayvanları Koruma Günü'nde Barınaktan Köpek Sahiplenerek Örnek Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başkan Mutlu, Hayvanları Koruma Günü'nde Barınaktan Köpek Sahiplenerek Örnek Oldu

Başkan Mutlu, Hayvanları Koruma Günü\'nde Barınaktan Köpek Sahiplenerek Örnek Oldu

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde barınaktan sahiplendiği köpeğe Mavi ismini verdi ve hayvanseverleri sahiplendirme konusunda destek olmaya davet etti.

07.10.2024 11:13  Güncelleme: 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde barınaktan köpek sahiplendi. Köpeğe Mavi ismini veren Mutlu, "Bayrampaşalı hayvansever vatandaşlarımızdan ve iş insanlarımızdan barınağımızda bulunan hayvanlarımızı sahiplenmesi hususunda destek bekliyoruz. Sahiplenelim, kısırlaştıralım, yaşatalım" dedi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Mutlu, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde ilçedeki hayvan barınağından köpek sahiplenerek vatandaşlara örnek oldu.

Sahiplendiği köpeğe Mavi ismini veren Başkan Hasan Mutlu, "Biz, şehirlerimizdeki sokak hayvanları sorununu onları öldürerek değil, yaşatarak çözmekten yanayız. Yeni merkezimizde can dostlarımıza en iyi hizmeti veriyor, onları yaşama döndürmek için elimizden geleni yapıyoruz. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde barınağımızdaki bir köpeğimizi sahiplendik ve ona Mavi ismini verdik. Mavi'nin şimdi bir evi var. Ancak halen sahiplenilmeyi bekleyen çok fazla can dostumuz var. Bu anlamda Bayrampaşalı hayvansever vatandaşlarımızdan ve iş insanlarımızdan barınağımızda bulunan hayvanlarımızın sahiplenmesi hususunda destek bekliyoruz. Sahiplenelim, kısırlaştıralım, yaşatalım" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Hasan Mutlu, Bayrampaşa, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Mutlu, Hayvanları Koruma Günü'nde Barınaktan Köpek Sahiplenerek Örnek Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:37 Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv’e füze saldırısı başlattı Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı
10:16 Olay iddia: Almanca bilmeyen aşçı, Düsseldorf’a çalışma ataşesi olarak atandı Olay iddia: Almanca bilmeyen aşçı, Düsseldorf'a çalışma ataşesi olarak atandı
10:08 Kalem kalem hesaplandı 2025’te vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 zam Kalem kalem hesaplandı! 2025'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 zam
09:38 Soykırımın 1. yılı İsrail, Gazze’yi hayalet bölgeye çevirdi Soykırımın 1. yılı! İsrail, Gazze'yi hayalet bölgeye çevirdi
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
21:50 Kız yurdunda panik Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı
21:40 İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler
21:36 Adana Demirspor’da başkan Murat Sancak görevi bıraktı Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak görevi bıraktı
21:04 Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:02 Narin’in nerede öldürüldüğü belli oldu Narin'in nerede öldürüldüğü belli oldu
20:51 Galatasaray, konuk ettiği Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti Galatasaray, konuk ettiği Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti
20:32 Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler
20:15 Ciro Immobile, yıllar sonra Süper Lig’de bir ilke imza attı Ciro Immobile, yıllar sonra Süper Lig'de bir ilke imza attı
19:51 Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu sahayı acı içinde terk etti Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu sahayı acı içinde terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 11:54:14. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Mutlu, Hayvanları Koruma Günü'nde Barınaktan Köpek Sahiplenerek Örnek Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement