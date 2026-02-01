Konak Belediye Başkanı Mutlu, Spor Okullarındaki Çocukları Ziyaret Etti

(İZMİR) - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Belediyesi'nin Gültepe Atatürk Spor Tesisi'ni ziyaret etti. Sporcu miniklerin antrenmanını izleyen ve onlarla sohbet eden Başkan Mutlu, "Sizleri seviyor ve spor yaparak büyümeniz için destekliyoruz. Sizler için yapabileceğimiz ne varsa yapmaya hazırız" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Gültepe Atatürk Spor Tesisi'ni ziyaret ederek spor okullarındaki çocuklarla buluştu.

Çocukların heyecanını paylaşan Başkan Mutlu, "Sizleri seviyor ve spor yaparak büyümeniz için destekliyoruz. Çoğunuz sporla burada tanıştınız. Belki aranızdan geleceğin başarılı sporcuları çıkacak ama her şartta hiçbiriniz sporu tüm yaşamınız boyunca bırakmayacaksınız. Sizler için yapabileceğimiz ne varsa yapmaya hazırız. Yeter ki bizden isteyin. Sizleri çok seviyorum, hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum" diye konuştu.

Spor okullarını futbol aşkı sardı

Konak Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gültepe Atatürk Spor Tesisi'nde futbol kursuna katılan 11 yaşındaki Ayaz Sezer Satılmış, spor okullarında gördüğü desteği dile getirerek, "Dört yıldır futbol oynuyorum. Hocalarımız bizi çok destekliyor. Arkadaşlarımızı seviyorum. Daha çok ilerlemeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Ayaz'ın takım arkadaşlarından Efe Korkmaz da "Bir buçuk senedir buraya geliyorum. Burada arkadaşlarımızla beraber çok güzel vakit geçiriyoruz. Futbol tekniklerini öğreniyoruz. Güzel anılar biriktiriyoruz" dedi.

Futbolu çok sevdiğini belirten Gökdeniz Karadeniz ise "Dört yıldır buraya geliyorum. Hocalarımdan çok memnunum. Başkanımıza çok teşekkür ederim" diyerek Başkan Mutlu'ya teşekkürlerini iletti.

Çocuklarda değişim ve gelişim

Voleybol branşında kendisini geliştiren 13 yaşındaki İclal Ebrar Şanal, sporun yanı sıra sosyalliğe de vurgu yaparak, "Burası çok eğlenceli, çok güzel bir yer. Sosyal olmamızı sağlıyor. Arkadaşlarım var. Burada olmaktan çok mutluyum, çok güzel eğitim alıyoruz" ifadelerini kullandı.

12 yaşındaki Zeliha Çiçek, Başkan Mutlu'ya, çocuklara spor alanında sağladığı destekten ötürü teşekkür ederek, "Burada canım hiç sıkılmıyor, güzel bir yer. Öğretmenlerim ve arkadaşlarım çok iyi, hepsiyle çok iyi anlaşıyorum ve çok seviyorum. Nilüfer Başkanıma çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız" şeklinde konuştu.

Gülay İliksiz de "Üç buçuk yıldır burada voleybol çalışıyorum. İlk başladığım zamanlarda voleybol becerim pek yoktu. Burada hocalarım sayesinde voleybola olan ilgim daha çok artı. Burası, arkadaşlarımla güzel vakit geçirmemi sağlıyor. Spor hayatıma da geliştiriyor. Nilüfer Başkana çok teşekkür ederim" sözleriyle Konak Belediyesi Spor Okulları'nın kendisinde yarattığı değişim ve gelişimi anlattı.

Velilerden teşekkür

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya teşekkür eden öğrenci velisi Leyla Karadağ, "Çocuklarımıza çok faydası oldu. Burada çok mutlular. Yeni başlamamıza rağmen çok büyük gelişim oldu, özellikle disiplin ve sosyal anlamda" dedi.

Yeğeni basketbol kursuna başlayan Arzu Altınbaş, çocukların vücut ve beyin gelişimlerinin yanı sıra aldıkları teknik eğitimin de çok yaralı olduğunun altını çizdi ve şunları söyledi: "Yeğenim basketbola ilk defa burada başladı. Hiçbir şey bilmemesine rağmen çok gelişti. Hocaları çok güzel ilgileniyor. Ben bugün seyrettim. Teknikleri çok güzel öğretiyorlar. Hocalarını çok seviyor. Burası özellikle çocuklar için çok etkili. Hem vücut hem beyin gelişimleri için çok önemli. Çocuğu her şeyini etkiliyor ve geliştiriyor."

Başvurular devam ediyor

Kentin dört bir yanında, 4-14 yaş arası çocuklara hizmet veren Konak Belediyesi Spor Okulları'nda, futbol, voleybol, basketbol ve temel hareket eğitimi branşlarında, deneyimli antrenmanlar eşliğinde eğitimler gerçekleştiriliyor. 4-7 yaş grubu, temel hareket eğitimiyle sporla ilk kez tanışırken, 7-14 yaş grubu ise futbol, voleybol ve basketbol kurslarına katılıyor. Kurslar Gültepe Atatürk Spor Tesisi başta olmak üzere, Zafertepe Tarık Gencay Spor Tesisi, Beştepeler Sosyal Tesisleri ile Gültepe ve Zeytinlik Semt Merkezlerinde devam ediyor. Spor okullarına başvurular https://basvuru.konak.bel.tr/spor-okullari/ linki üzerinden yapılabiliyor.