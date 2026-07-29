Başkan Özdemir, Yenilikçilik Forumu'nda - Son Dakika
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Başkan Özdemir, Yenilikçilik Forumu'nda

Başkan Özdemir, Yenilikçilik Forumu\'nda
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Niğde Belediye Başkanı Özdemir, gıda sistemleri forumuna katılarak yerel yenilikçilik konularını ele aldı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Konya'da düzenlenen UCLG-MEWA Yenilikçilik ve Gıda Sistemleri Forumu'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Liderlik, Dönüşüm ve Refah" temasıyla gerçekleştirilen forumda Başkan Özdemir, UCLG-MEWA Su Çalışma Grubu Başkanı olarak "Yerel Yenilikçilik Ekosistemlerini Güçlendirmek: Girişimcilik ve Ekonomik Dönüşümde Şehirlerin Rolü" başlıklı bildirisiyle oturumda konuşmacı olarak yer aldı.

Forumda, iklim değişikliğine karşı dirençli şehirlerin oluşturulması, yerel yönetimlerin girişimcilik ekosistemine katkısı, sürdürülebilir kalkınma ve yenilikçi belediyecilik uygulamaları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özdemir, Türkiye'de belediyecilik anlayışının geliştiğini ifade etti.

Özdemir, kadın istihdamını önceleyen projelere önem verdiklerini belirterek, belediye bünyesinde kurulan ekmek fabrikasındaki üretimde kadınların görev aldığına dikkati çekti.

Üretilen ürünlerin engelli bireyler tarafından satışa sunulduğunu ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Üretimi tamamen kadınlarımıza verdiğimiz gastronomi alanındaki çalışmalarımızla dünyaca meşhur Michelin'den ödül aldık. Belediye olarak bu Türkiye'de ve dünyada bir ilk oldu. Yine Türkiye'de bir ilk olarak tasarruftan kar paylaşım modeliyle ihale yaptık. Suyu kuyudan çıkarıp eve ulaştırana kadar kontrol altına alarak çok büyük elektrik ve su tasarrufu sağladık. Vatandaşlarımız artık bir telefonla sayaçlarına su yükleyebiliyor. Yaptığımız her işte hem çevreyi hem tasarrufu düşünüyor, vatandaşımıza en konforlu hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Bu yenilikçi projelerle gerçekten çok güzel sonuçlar aldık."

Kaynak: AA

Niğde Belediyesi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Özdemir, Yenilikçilik Forumu'nda - Son Dakika

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