Başkan Özer, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Emekçileri Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başkan Özer, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Emekçileri Ziyaret Etti

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla personeli görev yerlerinde ziyaret ederek emekçilerin gününü kutladı. Özer, emekçilerin önemini vurgulayarak onlara teşekkür etti ve birlikte çalışacaklarını belirtti.

01.05.2024 12:49  Güncelleme: 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla personeli görev yerlerinde ziyaret eden Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Emek en yüksek değerdir. Dolayısıyla bir belediyenin de en önemli aktörleri ve isimsiz kahramanları çalışan emekçileridir. Bu yüzden siz benim isimsiz kahramanlarımsınız. Her birinizin yüreğinden tek tek öpüyorum. Sizlerle el ele, gönül gönüle çalışacağız" dedi.

Başkan Özer, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla personeli görev yerlerinde ziyaret etti. İlk olarak Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesindeki personelle bir araya gelen Başkan Özer, Esenyurtlulara hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan emekçilerin gününü kutladı.

Burada yaptığı konuşmada işçi ve emekçilerin önemli bir değer olduğunu vurgulayan Özer, şunları söyledi:

"Bir şehrin yolları bir insanın vücudundaki damarlar gibidir. Bir damar tıkandığında insan kalp krizi geçirir. Şehrin yolu tıkandığı zaman şehir de kriz geçirir. O yolları Fen İşleri açar, temizler ve düzgün hale getirir. Dolayısıyla Fen İşleri adeta bir belediyenin kalbi gibidir. Siz de o kalbe giden damarları temizleyen emekçilersiniz, değerli çalışanlarımızsınız. Başta 1 Mayıs 1977'de katledilen işçi kardeşlerimizin ruhları şad olsun. Onlar ve aileleri başta olmak üzere tüm emekçilerin gününü yürekten kutluyorum. Belediye Başkanı'nız olarak her zaman işçinin ve emekçinin yanında ve sizlerle birlikte olduğumu bilmenizi isterim. Sizlerle el ele, gönül gönüle çalışacağız. Sizler benim isimsiz kahramanlarımsınız. Verdiğiniz emeklerden dolayı teşekkür ediyor, her birinizi yürekten selamlıyorum."

Kaynak: ANKA

Ahmet Özer, Esenyurt, 1 Mayıs, Emekçi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Özer, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Emekçileri Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:48 MYK’dan “değişim“ mesajı çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı MYK'dan "değişim" mesajı çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı
11:54 Erkan Baş’tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma Erkan Baş'tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma
11:33 Saraçhane’de arbede Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı
09:41 Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi’nin 20 üyesi gözaltına alındı Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi gözaltına alındı
00:56 İşçi-patron kavgası kötü bitti Bıçaklayıp başına kazma sapladı İşçi-patron kavgası kötü bitti! Bıçaklayıp başına kazma sapladı
11:33 Yazar Paul Auster hayatını kaybetti Yazar Paul Auster hayatını kaybetti
11:11 Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
10:47 Kız öğrenci “Bize yardım edin“ diyerek paylaştı Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı Kız öğrenci "Bize yardım edin" diyerek paylaştı! Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı
10:15 Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane’de: Çatışma olsun istemiyoruz Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane'de: Çatışma olsun istemiyoruz
10:07 Dolar ve euro ne kadar İşte kur fiyatları Dolar ve euro ne kadar? İşte kur fiyatları
09:53 İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
09:23 1 Mayıs’ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı 1 Mayıs'ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı
09:15 Çin’de otoyol çöktü 19 ölü, 30 yaralı Çin'de otoyol çöktü! 19 ölü, 30 yaralı
09:02 Taksim’e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi Çok sayıda kişi gözaltına alındı Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 13:49:02. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Özer, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Emekçileri Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement