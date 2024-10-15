Başkan Sengel, Atatürk Mahallesi'nde Çalışmaları İnceledi

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(İZMİR)- Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Mahalle Buluşmaları kapsamında Atatürk Mahallesi'nde başlayan çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle Muhtarı Süleyman Çökmezoğlu, meclis üyeleri ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte Atatürk Mahallesi'ni gezen Başkan Ceritoğlu Sengel ilk olarak hastane arkası olarak bilinen sokaklarda alt yapısı biten yolların yapımını inceledi.

Ziyaret sırasında Anton Kallinger Caddesi'nin trafiğe kapatılması ve yayalaştırılması konusunda alınan UKOME kararı hakkında da bilgi veren Başkan Ceritoğlu Sengel, "Anton Kallinger Caddesi'nin trafik kapanması ve yayalaşmasına karşı UKOME'ye bir talepte bulunmuştuk. Talebimiz olumlu karşılandı ve cadde 18.00-02.00 saatleri arasında sadece yayalara açık olacak" dedi.

Ayrıca caddenin kadın el emeği pazarına dönüşeceğini belirten Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, ilk tezgahların teslim edildiğini duyurdu. Başkan Ceritoğlu Sengel, tezgahlarda kadınlar tarafından satışa sunulan el emeği ürünlerini de inceledi.

Yapılan gezi ile Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e Atatürk Mahallesi'nin istek ve taleplerini yerinde aktarma olanağına sahip olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Muhtar Süleyman Çökmezoğlu, 21 yıllık muhtarlık hayatımda ilk defa bir belediye başkanının mahalle muhtarı ile dolaşarak ihtiyaçları yerinde tespit ettiğine tanıklık ettim. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim" dedi.