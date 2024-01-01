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Başkan Şerifoğulları, yılın son gününde itfaiye personeliyle buluştu - Son Dakika
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Başkan Şerifoğulları, yılın son gününde itfaiye personeliyle buluştu

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 2023 yılının son gününde itfaiye personeliyle bir araya gelerek yeni yıllarını kutladı. Başkan Şerifoğulları, afet sonrası itfaiye personeline teşekkür ederek, belediyenin yaptığı çalışmaları övdü.

Başkan Şerifoğulları, yılın son gününde itfaiye personeliyle buluştu
01.01.2024 - 23:14,  Güncelleme: 23:38
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Başkan Şerifoğulları, yılın son gününde itfaiye personeliyle buluştu

ELAZIĞ - Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 2023 yılının son gününde itfaiye personeliyle bir araya gelerek yeni yıllarını kutladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da yeni yıl heyecanı devam ediyor. Bu çerçevede Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yeni yıla saatler kala itfaiye personeliyle bir araya geldi. İtfaiye Müdürü İbrahim Başgün'den bilgiler alan Başkan Şerifoğulları, yeni yıla görevi başında girecek olan personellerle sohbet ederek açıklamalarda bulundu.

2023 yılına büyük bir afetle başladıklarını belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi diye tabir edilen ve 11 ili etkileyen 13 milyon insanımızı doğrudan etkileyen afeti hep birlikte yaşadık. Burada hem il olarak afetzedeydik. Kentte hızlı bir şekilde ilk tespitler yapıldıktan sonra ilimizde çok ciddi manada bir yıkım söz konusu olmadığından dolayı hızlı bir şekilde 112 itfaiye müdürümüze talimat vererek Malatya'ya görevlendirdik. Malatya'da sizler gerçekten kahramanlık örneği sergilediniz. Orada çok güzel işler yaptınız bir kez daha sizlere teşekkür ederim. İtfaiye birimimiz belediyemizin yüz akı aynı zamanda bölgeye de örnek olacak çalışmalar yapıyor" dedi.

Kaynak: İHA
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