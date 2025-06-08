Başkan Sevinç'ten Bayram Ziyaretleri

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ihtiyaç sahibi ailelere ziyaret ederek bayramlaştı.

Alileleri evlerinde ziyaret eden Sevinç, gıda yardımında bulundu.

Sevinç, sosyal belediyecilik anlayışıyla bu bayramda da vatandaşların yanında olduğunu belirterek, "Bu bayram gününde sevinçlerine ortak olmak, bayramı beraber yaşamak için ailelerimizi ziyaret ettik. Bu ziyaret bizim için umut ve gurur verici. Tüm vatandaşların mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum."dedi.

Vatandaşlar ise kendilerini yalnız bırakmayan Sevinç'e teşekkür etti.