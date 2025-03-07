Başkan Tugay, Aliağa'da İftar Sofrasına Konuk Oldu - Son Dakika
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Başkan Tugay, Aliağa'da İftar Sofrasına Konuk Oldu

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Aliağa'da düzenlenen iftar programında yurttaşlarla bir araya geldi. Tugay, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğini ifade etti.

07.03.2025 09:11  Güncelleme: 10:24
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Aliağa'da kurulan iftar sofrasına konuk oldu. Yurttaşlarla oruç açan Başkan Tugay, "Ne olursa olsun bu güzel birlik ve beraberlik olduktan sonra başa çıkamayacağımız hiçbir şey yok. Biz gücümüzü sizlerden alıyoruz. Son gücümüze kadar sizlerin adına mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

Aliağa'da Belediye ve Demokrasi Meydanı'nda kurulan iftar sofrasına konuk olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yurttaşlarla birlikte iftar yaptı. Başkan Cemil Tugay'a CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Yalçın Görgöz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Pınar Okyay ve Çağatay Güç eşlik etti. Programda, çocuklara pamuk şeker dağıtıldı.

"Başa çıkamayacağımız hiç bir zorluk yok"

Tugay, "Burada sizlere ikram olarak sunulan her şey zaten sizlerin. Biz sadece aracılık etmeye, bir hizmet olarak bunları size geri döndürmeye çalışan insanlarız" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak çok çalıştıklarını ifade eden Tugay, "Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar sizleri olduğu kadar, bizi de görevimizi yerine getirirken zorluyor. Ama ne olursa olsun bu güzel birlik ve beraberlik olduktan sonra başa çıkamayacağımız hiçbir şey yok. Biz gücümüzü sizlerden alıyoruz. İyi ki varsınız. Size çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Son gücümüze bu mücadeleye devam"

Türkiye Cumhuriyeti'nin çok büyük olduğunu, yurttaşların birlik ve beraberlik içerisinde her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini de belirten Tugay, "Bizler sizin evlatlarınızız. Bu toprakların, bu milletin yetiştirdiği insanlarız. Son gücümüze kadar sizlerin adına bu mücadeleyi yapmaya devam edeceğiz. Neşeli seslerini duyduğum bu güzel çocukların, büyüklerimizin, bu ülkenin, bu asil milletin o güzel hatırı için bütün zorlukları hep beraber yeneceğiz. Oruçlarınız, niyetleriniz, dualarınız kabul olsun. İzmirimiz, ülkemiz dertten ve tasadan uzak olsun" ifadesini kullandı.

Yakasındaki Türk Bayrağı rozetini isteyen çocuğu kırmadı

Programda, Aliağalı yurttaşlarla yakından ilgilenen, çocuklarla fotoğraf çektiren Başkan Tugay, 13 yaşındaki Kaan Uçan'ın isteğini kırmayarak, yakasındaki Türk Bayrağı rozetini, hatıra olarak kendisine verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Tugay, Aliağa'da İftar Sofrasına Konuk Oldu - Son Dakika

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