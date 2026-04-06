İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Meslek Fabrikası'nın Vakıflar'a Devrine Karşı Polis Engeliyle Karşılaştı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Meslek Fabrikası'nın Vakıflar'a Devrine Karşı Polis Engeliyle Karşılaştı

06.04.2026 21:09
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Meslek Fabrikası'nın Vakıflar'a devredilmesine karşı durdu ve halkın haklarını savunmak için mücadele edeceklerini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Dünya Sağlık Örgütü'nün 'Tek Sağlık Zirvesi'nden programını yarıda keserek İzmir'e döndü ve Meslek Fabrikası'nın mülkiyetinin Vakıflar'a geçirilmesine karşı incelemeler yapmak istedi, ancak polis engeliyle karşılaştı. Başkan Tugay, fabrika önünde yaptığı açıklamada, binanın 2007 yılında Aziz Kocaoğlu döneminde Vakıflar lehine bir şerhin 1,6 milyon TL ödenerek kaldırıldığını, Vakıflar'ın imalatında yer almadığını ve belediyenin 10 yıllık restorasyonla binayı kullanılabilir hale getirdiğini belirtti. 2017'de Meslek Fabrikası olarak açılan binanın, hukuki temeli olmadan ve bilgi verilmeden Vakıflar'a devredilmesini büyük bir hukuksuzluk olarak nitelendirdi.

Mahkeme sürecinin devam ettiğini, yürütmeyi durdurma kararının kaldırıldığını ancak sonuçlanmadığını vurgulayan Tugay, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve bazı milletvekillerini eleştirdi. İzmir halkının temsilcisi olduklarını, korkmadıklarını ve adalet için mücadele edeceklerini ifade etti. Ayrıca, belediyenin kaynaklarının kısıldığını, borçların enflasyon nedeniyle arttığını ve siyasi baskılara karşı direneceklerini söyledi. Tugay, binanın belediyeye ve halka iade edilene kadar orada kalacağını, halkın haklarını savunmaya devam edeceğini ve gelecek seçimlerde bu mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

