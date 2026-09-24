Başkan Tugay’dan şehit ve gaziler için vefa mesajı: “Bu hürmet sonuna kadar gösterilecek”

(İZMİR)- Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen geceye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Gazilerin ve şehitlerin hakları ne yaparsanız yapın ödeyemeyeceğiniz değerdedir" dedi. Şehit ve gazilerin hiçbir zaman unutulmayacağını aktaran Başkan Tugay, "Bu vefayı hayatın içine taşımak bu ülkede yaşayan her Türk vatandaşının mutlak görevidir. Bu hürmet sonuna kadar gösterilecek. O aile duygusu sonuna kadar hissedilecek" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen yemekte gaziler, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki buluşmada duygu dolu anlar yaşandı. Programda ayrıca 57. Topçu Tugayı Komutanı Tuğgeneral Tarık Demirci, Albay Hasan Cengiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri ve aileler de yer aldı. Yoğun ilgiyle karşılaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, ailelerle ve çocuklarla fotoğraf çektirdi.

"KOCAMAN BİR AİLEYİZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yaptığı konuşmada "Kahraman gazilerimiz, aziz şehitlerimizin çok kıymetli aileleri sizlerle birlikte bugün Gaziler Günü vesilesiyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Benzer buluşmalarda pek çok şeyi konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Gazilerimizin yaşayan anıtlarımız olduğunu, aziz şehitlerimizin aslında kaybedilmediğini, onların en güzel halleriyle onlara duyduğumuz sevgi ve saygıyla hepimizin yüreğinde, zihninde yaşadığını tekrar tekrar söylüyoruz. Ülkemiz, vatanımız, Türkiye Cumhuriyeti, halkımız için gösterilebilecek en büyük fedakarlığı göstermiş olan şehitlerimize, gazilerimize, onların yakınlarına her zaman olduğu gibi şükran doluyuz. Türkiye'de yaşayan herkesin kocaman bir aile olduğunu düşünüyoruz. İzmir'de sizleri ailemizden insanlar olarak görüyoruz" dedi.

BABASININ ASKERLİĞİNDEN ÖRNEK VERDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, "Hiçbir zaman bitmeyecek sonsuz minnetimizi, saygımızı, sevgimizi, onların emanetlerine bağlığımızı tekrar söylemek isterim. Altı yıl önce kaybettiğimiz babam, öğretmen olarak görev yapmaktayken Kıbrıs Barış Harekatı sırasında topçu asteğmen olarak savaşa katıldı. Babamın vatani görevini yaptığı günlerde onu evde bekleyen ailesinden birisi olarak, küçük bir çocuk olarak, sekiz yaşımdayken ne yaşadığımı çok net hatırlıyorum" diye konuştu.

"HER ZAMAN HEPİMİZİN BAŞ KÖŞESİNDE OLACAK"

Vatanı, milleti, ülkesi için canını verenlerin haklarının ödenemeyeceğini belirten Başkan Tugay, "Bilinmelidir ki bir şehidin ailesi, annesi, babası, kardeşi, eşi, çocuğu hepimizin kıymetlisidir, ailesidir. Onlar bize emanettir ve gazilerin hakları, şehitlerin hakları ne yaparsanız yapın ödeyemeyeceğiniz değerdedir. Bu fedakarlığın büyüklüğünü bilmek ve herkesin bu fedakarlığı yapan insanlara karşı saygısını ona yakışır biçimde yaşamasını sağlamak bu vefayı hayatın içine taşımak bu ülkede yaşayan her Türk vatandaşının mutlak görevidir. Bu hürmet sonuna kadar gösterilecek. O aile duygusu sonuna kadar hissedilecek. Çünkü bilinecek ki bu topraklar vatan olduysa Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onunla beraber mücadele eden silah arkadaşları, kahraman ordunun her bir mensubu, ondan öncesinde bu toprakları vatan yapmak için mücadele etmiş, savaşmış her bir vatan evladı, cumhuriyet kurulduğundan bugüne bu ülkenin onuru için canını ortaya koymuş herkes, bizi bir bağımsız ve özgür ülkenin vatandaşı yapmıştır. Onların en büyük saygıyı hak eden makamda olduklarını düşünüyoruz. Onların varlığı ve hatırası her zaman hepimizin baş köşesinde olacak" ifadelerini kullandı.