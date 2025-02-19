Başkan Tugay'dan Tazminat Davası: 'Para Karşılığı Oy' İddiaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başkan Tugay'dan Tazminat Davası: 'Para Karşılığı Oy' İddiaları

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP delegesi Hatip Karaaslan'ın 'para karşılığı oy kullandırıldığı' iddialarına karşı 1 milyon lira manevi tazminat davası açtı. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

19.02.2025 20:46  Güncelleme: 02:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Kurultayı'nda "delegelere para karşılığı oy kullandırıldığı" ve kendisinin de 'para teklif edenler' arasında olduğunu iddia eden partinin İzmir delegesi Hatip Karaaslan'a karşı manevi tazminat davası açtı. Başkan Tugay, kişilik haklarına saldırıldığı gerekçesiyle açtığı davada 1 milyon liralık manevi tazminat talep etti.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken iddialara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, savcıya ifade veren partinin İzmir delegesi Hatip Karaaslan, Kılıçdaroğlu'na oy veren delegelere para karşılığında Özgür Özel'e oy verilmesi tekliflerinin yapıldığını, süreçte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da adının geçtiği yönünde ifade vermişti. Karaaslan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Özel'in desteklenmesi karşılığında delegelere para dağıttığını duyduğunu iddia etmişti.

1 milyon lira manevi tazminat talep edildi

Öte yandan; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, iddiaları yargıya taşıdı ve iddia sahibi Karaaslan'a tazminat davası açtı.

Tugay'ın avukatları 18 Şubat İzmir 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Karaaslan hakkında manevi tazminat davası açtı. Dava başvuru dilekçesinde Karaaslan'ın kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçe gösterilirken 1 milyon liralık manevi tazminat talep edildi.

Dava başvuru dilekçesinde dava talebine ilişkin, "Davalı Hatip Karaaslan'ın basında ve sosyal medyada geniş biçimde yer alan haksız asılsız beyanlarında Müvekkilimiz Cemil Tugay'ın doğrudan açıkça hedef alındığı; Davalı'nın beyanlarının ve açıklamalarının, "değerlendirme" yahut "eleştiri" sınırı ötesine geçtiği ve Davacı Müvekkilimizin kişilik haklarına açık saldırı niteliği taşıdığı konusunda tereddüt yoktur; maruz kaldığı bu saldırı karşısında Davacı Müvekkilimizin manevi tazminat talebine hakkı doğmuştur …" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Cemil Tugay, Politika, 3-sayfa, Güncel, İzmir, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Tugay'dan Tazminat Davası: 'Para Karşılığı Oy' İddiaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:35 “Maaşımız yetmiyor“ diyen milletvekilinden yeni açıklama Ağzını fena bozdu "Maaşımız yetmiyor" diyen milletvekilinden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu
15:40 Silahla şakalaşırken kendisini vurdu O anlar kamerada Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada
15:37 Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı
14:54 Kerimcan Durmaz tahliye edildi Kerimcan Durmaz tahliye edildi
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
01:07 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Ömer Aras’a yurt dışına çıkış yasağı TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Ömer Aras'a yurt dışına çıkış yasağı
00:17 Edirne’de baba-oğul tartışması kanlı bitti Edirne'de baba-oğul tartışması kanlı bitti
00:15 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hava trafiğine kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava trafiğine kar engeli
22:59 Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den tsunami uyarısı: Yarım saat vaktimiz olacak Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den tsunami uyarısı: Yarım saat vaktimiz olacak
22:57 Mecidiyeköy’deki ulaşım çilesi kameralarda Mecidiyeköy'deki ulaşım çilesi kameralarda!
22:28 Kara teslim olan İstanbul’da kar küreme aracı dahi yolda kaldı Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı
22:17 Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti
22:17 Ankara’da kar yağışı etkili oluyor Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 17:16:53. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Tugay'dan Tazminat Davası: 'Para Karşılığı Oy' İddiaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.