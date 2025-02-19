Başkan Tugay'dan Tazminat Davası: 'Para Karşılığı Oy' İddiaları

Güncel

(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Kurultayı'nda "delegelere para karşılığı oy kullandırıldığı" ve kendisinin de 'para teklif edenler' arasında olduğunu iddia eden partinin İzmir delegesi Hatip Karaaslan'a karşı manevi tazminat davası açtı. Başkan Tugay, kişilik haklarına saldırıldığı gerekçesiyle açtığı davada 1 milyon liralık manevi tazminat talep etti.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken iddialara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, savcıya ifade veren partinin İzmir delegesi Hatip Karaaslan, Kılıçdaroğlu'na oy veren delegelere para karşılığında Özgür Özel'e oy verilmesi tekliflerinin yapıldığını, süreçte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da adının geçtiği yönünde ifade vermişti. Karaaslan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Özel'in desteklenmesi karşılığında delegelere para dağıttığını duyduğunu iddia etmişti.

1 milyon lira manevi tazminat talep edildi

Öte yandan; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, iddiaları yargıya taşıdı ve iddia sahibi Karaaslan'a tazminat davası açtı.

Tugay'ın avukatları 18 Şubat İzmir 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Karaaslan hakkında manevi tazminat davası açtı. Dava başvuru dilekçesinde Karaaslan'ın kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçe gösterilirken 1 milyon liralık manevi tazminat talep edildi.

Dava başvuru dilekçesinde dava talebine ilişkin, "Davalı Hatip Karaaslan'ın basında ve sosyal medyada geniş biçimde yer alan haksız asılsız beyanlarında Müvekkilimiz Cemil Tugay'ın doğrudan açıkça hedef alındığı; Davalı'nın beyanlarının ve açıklamalarının, "değerlendirme" yahut "eleştiri" sınırı ötesine geçtiği ve Davacı Müvekkilimizin kişilik haklarına açık saldırı niteliği taşıdığı konusunda tereddüt yoktur; maruz kaldığı bu saldırı karşısında Davacı Müvekkilimizin manevi tazminat talebine hakkı doğmuştur …" ifadelerine yer verildi.