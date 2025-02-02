Başkan Tugay: 'İki aydır 3 milyar lira paramızı kestiler'

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(İZMİR) - CHP'nin Çeşme'deki Gençlik Kampı'nda gençlerle bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "İki aydır 3 milyar lira paramızı kestiler. 3 milyar lira, üç Karşıyaka Stadı demek. Sayısız anaokulu, sosyal tesis demek ama biz hizmetlerimize devam ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, kendi güçleri ve inançlı yöneticileri ile bunları yapacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çeşme'de CHP Gençlik Kampı'nda partili gençlerle buluştu. Buluşmaya Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik ve CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları'nın yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Başkan Tugay, konuşmasında gençlere önerilerde bulundu, İzmir ve ülke gündemine ilişkin de değerlendirmeler yaptı.

"3 milyar TL üç Karşıyaka Stadı demek"

Cemil Tugay, "İnsanlara İzmir ile ilgili kötü şeyler söyleyerek İzmir'i kötülüyorlar ama ne hikmetse İzmir'de insanlar mutlu, özgür, hoşgörü içinde. İzmir'i bozmaya çalışan bütün güçlere karşı İzmir Türkiye'nin en düzgün şehirlerinden biri. Görevimiz, yerel hizmetleri çok daha iyi hale getirmek. Bunu da yapıyoruz zaten. İki aydır 3 milyar lira paramızı kestiler. 3 milyar, üç tane Karşıyaka Stadı demek. Sayısız anaokulu, sosyal tesis demek ama biz hizmetlerimize devam ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, kendi güçleri ve inançlı yöneticileri ile bunları yapacak. Neticede algı için sosyal medyayı kullanıyorlar. Medya zaten malum ama bizim gerçek bilgiye ihtiyacımız var" diye konuştu.

Şehir hastanesi sistemini eleştirdi

Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini anlatan Başkan Tugay, "Şimdi insanlara hasta olsun da özel hastanelere müşteri olsun diye düşünüyorlar. Şehir hastanesi için yüzde 70 doluluk garantisi verildi. Dün Cumhurbaşkanı, il kongresinde 'Tepecik'te de ikinci şehir hastanesi yapacağız' dedi. Tebrik ederiz sizi, birinci şehir hastanesinin de arsasını siz verdiniz. Altyapısını yaptınız. Binanın yapımı için bir özel şirkete, konsorsiyuma verdiniz orayı ve verirken 'Ben burası bittikten sonra 25 yıl sana kira ödeyeceğim' dediniz ve hastanenin yüzde 70 dolu olacağını da garanti ediyorsunuz. Bu garantiyi ne için veriyorsunuz? Otoparkından güvenliğine; temizlikten laboratuvarlara kadar işletme yetkisini yapan firmaya verdiler. Laboratuvarlar, hastane yüzde 70 doluymuş gibi hesabını yapıyorlar. Yüzde 50 doluysa yüzde 20'nin parasını devletten alıyorlar. Aynı şeyi otoyollarda da yapıyorlar. Her yerde 'şehir hastanesi yaptık' diyorlar ya, şehir hastanesini siz yapmadınız. Şehir hastanesini özel bir şirket yaptı ve ödediğiniz kira öyle bir kira ki iki yıllık kira bedeli ile o hastane zaten yapılabiliyor. Kimse bireysel olarak böyle bir anlaşma yapmaz. Konu gerçekten sağlık hizmeti üretmek mi? Konu, birilerini zengin etmek" değerlendirmesinde bulundu.

Şehir hastanesinin fizik tedavi bölümünden randevu almak isteyen bir vatandaşa 4 ay sonra için randevu verildiğini ifade eden Başkan Tugay, "İşte muhteşem şehir hastanesi de bu" şeklinde konuştu.

Türkiye'ye örnek bir eğlence parkı

Tugay, buluşmada gençlerin sorularını da yanıtladı. Gençlerle ilgili projelerinde öne çıkan konuların sorulması üzerine Ne Eğitimde Ne İstihdamda olan kişileri ifade eden "NEED Projesi"nden bahseden Başkan Tugay, gençlerin istihdam edilmesine olanak tanıyan projelere önem verdiklerini belirtti.

Tugay, Kültürpark'taki lunaparkın tahliyesiyle ilgili de şunları söyledi:

"İzmir'de tabii ki lunapark olsun ama o lunaparkı günde 20-30 kişi ziyaret ediyorsa orada bir problem var. Şehrin en değerli alanı Kültürpark ve büyük bir alan. Neticede kira sözleşmemiz yok, bize bir kira ödemiyorlar. İzmir'e yakışır bir hale getirme niyetleri de yok. Ben İzmir'de dünya çapında, Türkiye'ye örnek gösterilecek bir eğlence parkı olmasını istiyorum, bunun için girişimlerimiz var ancak başka bir yerde. Kültürpark'ta insanların en çok ihtiyaç duyduğu şeyler; yeşil alan, dinlenme alanı, sosyalleşme alanı ve spor alanı. Orada lunapark bu hali ile insanlara hizmet vermiyor. İnsanların geneli kaldırılmasını istiyor. 2025 yılında İzmir'e yakışır bir eğlence parkı olması lazım."

Konuşmaların ardından CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik tarafından Başkan Tugay'a plaket ve çiçek takdim edildi.