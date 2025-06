Başkan Tugay Kurban Bayramı Öncesi İzsu Çalışanları ile Buluştu

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kurban Bayramı öncesi bayramlaşma ziyaretlerine İZSU Genel Müdürlüğü çalışanları ile başladı. Karabağlar İZSU Yerleşkesi'nde görev başındaki işçilerle bir araya gelen Tugay, "Hepinizi ayrı ayrı kucaklıyorum. Sizleri seviyorum ve harcadığınız emeğe saygım var. Ailenizin, sevdiklerinizin ve tüm ülkemizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İnanıyorum bu ülke daha güzel günler ve daha iyi bayramlar görecek" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, güne İZSU Genel Müdürlüğü çalışanlarının Kurban Bayramı'nı kutlayarak başladı. İZSU Karabağlar Şantiyesi'nde işçilerle buluşan Başkan Tugay'a İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Levent Zafer Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile İZSU Genel Müdür yardımcıları ve daire başkanları da eşlik etti.

Tugay: "Yapacak çok işimiz var"

Tüm çalışanlarla tek tek bayramlaşan Tugay, "Bayramlarda sevdiklerimizle ailelerimizle bir araya gelmek güzel temennilerde bulunmak adettendir. Daha çok bir araya gelip daha çok konuşmalıyız. Ülkece başa çıkılması zor ve sıkıntılı günler yaşıyoruz. 86 milyon insan geleceğiyle ilgili endişelerle, her gün daha çok sıkıntılara maruz kalıyor. Halk adına da devlet görevlisi olarak çalışan arkadaşlarımıza daha çok iş düşüyor. Bu tür zamanlarda özel sektörden ve temsilcilerinden değil de devletten ve çalışanlarından daha çok destek görmek ister insan. İnanın çokça yardıma muhtaç insan var. Pek çok insan yalnızlaşmış durumda. İsraf ettiklerimiz, çöpe attıklarımız doğru değerlendirilse birçok insanın derdine çare olur. Dayanışma içerisinde olmalıyız. Sorumluluk duygusunu geliştirip, koruyup, büyütmüş olmamız gerek. Bizim yapacak çok işimiz var" dedi.

"Bu ülke daha güzel günler ve bayramlar görecek"

Çalışanların ülkesine de, halkına da, çalıştığı kuruma da daha fazla sahip çıkması gerektiğini ifade eden Tugay, "Eğer biz eksik kalırsak bu ülke kötüye giderse keşke şunu da yapsaydık diyeceğiz. Sizden ricam bir seferberlik başlatalım. İnsanlar bizden bunu bekliyor. İçimizde adalet duygusu, insan sevgisi olsun. Ben kendi adıma değil temsil ettiğim kurum adına bunu istiyorum. Birilerinin bu ülkeye sahip çıkması gerek. Yapılması gereken işler var onların en iyi şekilde yapılması gerek ama yetmez. Boşa akan suyu da elektriği de akaryakıtı da harcamamak için dikkat edilmesi gerek. Herkesin ülkesine, devletine daha fazla sahip çıkması gerek. Birilerinin bu ülkeye sahip çıkması lazım. Yapacağınız asıl ve sorumlu işleri asla küçümsemeyin. Her biri mücevher değerindedir ve her biri de bu ülkeyi koruyup kollayacak bir ağaç olacak tohum gibidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesinin bunu yapacağına yürekten inanıyorum. Sizleri seviyorum ve harcadığınız emeğe saygım var. Bilmeden yaptığımız kusurlar, eksikler olabilir aile içerisinde bunun hoşgörüsünü bekliyorum. Yüreğimizde sadece iyilik her şeyin iyiye gitmesi için sorumluluk ve çalışma duygusu var. Hayat geçici, dünya geçici hiç kimse şanda şöhrette makamda uzun süre kalmıyor. Ancak nesiller sonrasında kendinden önceki insanların yaptıkları geliyor. Biz ardımızda iyi şeyler bırakmalıyız. Sudan sebeplerle kavgalara düşmemeliyiz. Hepinizi ayrı ayrı kucaklıyorum. Ailenizin, sevdiklerinizin ve tüm ülkemizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İnanıyorum bu ülke daha güzel günler ve daha iyi bayramlar görecek" diye konuştu.

Erdoğan: "İzmir halkına olan borcumuzu da çok çalışarak ödeyeceğiz"

Bayramlaşma töreninde konuşan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ise "Bizler, yaşamamızın önemli bir bölümünü ailemizle ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte geçiriyoruz. Bu yüzden iş hayatımızdan bahsederken de ifadelerimizde her zaman bir aile olduğumuzu dile getiririz. Ancak bizim bu iki ailemiz dışında bir de yaşadığımız şehirdeki vatandaşlarla da bir bağımız vardır. Çünkü yaşadığımız kentteki insanlarla da bir kader birliğimiz vardır. Bu bağlar da aile bağları kadar güçlüdür. Kamu görevlisi olarak yaptığımız hizmetlerle, bu büyük ailemizin hayatını kolaylaştırmak gibi önemli bir sorumluluğumuz vardır. Ben, İzmir'de görev yapıyor olmamızın bu sorumluluğumuzu daha çok artırdığına inanıyor ve her zaman dile getiriyorum. Çünkü İzmir halkının sahip olduğu değerler vardır. 1 yılı geride bıraktık ve sizler gerek kurumumuzu gerekse Başkan'ımızı onurlandırıp gururlandırdınız. İzmir halkına olan borcumuzu da çok çalışarak ödeyeceğiz. Bize her zaman destek veren kıymetli Başkan'ımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İZSU ekipleri Kurban Bayramı'nda da görev başında

İZSU Genel Müdürlüğü Kurban Bayramı'nda hem kent genelinde su ve atık su hizmetlerinin aksamaması hem de şikayet ve taleplere yanıt verebilmek için gerekli tedbirleri aldı. İZSU yetkilileri, yaşanabilecek sorunlara hızla müdahale etmek adına İzmir'in 30 ilçesinde 234 ekip ve yaklaşık bin 200 personel ile tatil süresince de görev başında olacağını belirtti.

Alınan tedbirler çerçevesinde, su ve atık su hizmetlerine yönelik talep ve şikayetlerini bildirmek isteyen vatandaşlar bayram tatili boyunca 185 Çağrı Merkezi'ne ulaşabilecekler. Yapılacak bildirimler doğrultusunda hareket edecek İZSU teknik ekipleri ise bayram tatili süresince görevi başında olacak.