Ahmet Piriştina, Vefatının 22'nci Yılında Kabri Başında Anıldı - Son Dakika
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Ahmet Piriştina, Vefatının 22'nci Yılında Kabri Başında Anıldı

15.06.2026 16:17  Güncelleme: 17:26
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eski başkan Ahmet Piriştina'nın vefatının 22. yılında kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı ve Piriştina'nın hayallerini gerçekleştirmek için çalışacaklarını söyledi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ahmet Piriştina'nın vefatının 22'nci yılı nedeniyle kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı. Başkan Tugay, "Piriştina'nın hayal ettiği İzmir'i ortaya çıkarmak için, İzmir'in hak ettiği değeri bulması için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

2004 yılında henüz 52 yaşındayken hayata veda eden Ahmet Piriştina, 22'nci ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı. Aşağı Narlıdere Mezarlığı'ndaki anma törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ahmet Piriştina'nın kızı Zeynep Piriştina, oğlu eski Buca Belediyesi Başkanı Levent Piriştina ve kızları, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, eski CHP'li belediye başkanları ile yurttaşlar katıldı.

"SAYGI VE SEVGİDE AZALMA OLMADI"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, merhum Ahmet Piriştina ile eşi merhum Mine Piriştina'yı anarak sözlerine başladı. Piriştina ailesine başsağlığı dileklerini ileten Başkan Tugay, "Ahmet Piriştina'yı 22 yıl önce kaybettik. 22 yıl geçmesine rağmen ona duyulan saygı ve sevgide hiçbir azalma olmadı. İnsanlar hala ona minnet duyuyor, saygı ile anıyor" dedi.

"ÖMRÜ BOYUNCA İZMİR İÇİN ÇALIŞTI"

Ahmet Piriştina'nın ömrü boyunca İzmir için çalıştığını ve pek çok farklı görev üstlendiğini anımsatan Başkan Dr. Cemil Tugay, "Hepimiz iyi biliyoruz ki İzmir'e aşık, İzmir'e çok değer veren büyüğümüzdü. İzmir'e dair hayallerini gerçekleştirmek için yoğun şekilde çalıştı" diye konuştu. Ahmet Piriştina'nın görev süresi boyunca İzmir'in çehresini değiştirdiğini vurgulayan Tugay, "İzmir'in altyapısı ve ulaşımı ile ilgili pek çok sorunu çözdü. En önemlisi de katılımcı bir anlayışla, İzmir'de her kesimden insanın görüşlerini alarak İzmir'i yönetti. Bunların hepsi, örnek alacağımız çalışmalar" dedi.

"EMANETİNİN FARKINDAYIZ"

Piriştina'nın hayallerini kendi döneminde tamamlayamadığını ifade eden Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Ahmet Piriştina'nın adı kentin pek çok noktasında yaşıyor. Ahmet Piriştina'nın hayallerini gerçekleştirmek için hepimize görev düşüyor. Keşke bu kadar erken kaybetmeseydik. Işıklar içinde uyusun. Emanetinin farkında olan, İzmir'e dair hayallerinin ne kadar değerli olduğunun bilincinde olan insanlar buradalar. Bu vesile ile söz veriyorum. Onun hayal ettiği İzmir'i ortaya çıkarmak için, İzmir'in hak ettiği değeri bulması için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

"İYİ Kİ BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

Ahmet Piriştina'nın oğlu Levent Piriştina, 22 yıldır aynı hüznü taşıdıklarını belirterek, "Sizleri burada görmek, acımızı bir nebze olsun dindiriyor. İyi ki böyle büyük bir aileye sahibiyiz. İyi ki varsınız, hepinize sonsuz teşekkürler" dedi. Konuşmaların ardından Ahmet Piriştina'nın mezarına karanfil bırakıldı.

Kaynak: ANKA

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