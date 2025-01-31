Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.
Tutdere, Altınşehir Mahallesindeki sosyal tesiste, bir araya geldiği gazetecilere Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da depremin yıl dönümünde yapılacak anma programları hakkında bilgi verdi.
Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyen Tutdere, 6 Şubat depremlerinde kentin ağır hasar aldığını yeniden toparlamak için tüm ekiplerle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Son Dakika › Güncel › Başkan Tutdere'den Deprem Anması Bilgilendirmesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?