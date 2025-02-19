Başkan Tutdere, Muhtarlarla İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi

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(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, merkez mahalle muhtarlarının katılımıyla düzenlenen şubat ayı istişare toplantısında talepleri dinledi. Tutdere, "Biz muhtarlarımızla birlikte, bu güzel şehri hak ettiği noktaya taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Halkımıza hizmet etmek bizim için en büyük şereftir" dedi.

Merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Tutdere, mahalle muhtarlarının altyapı, asfalt, kaldırım çalışmaları, yeni ruhsat ve abonelik işlemleriyle ilgili taleplerini ve mahalle sakinlerinin beklentilerini aldı. Başkan Tutdere, sorunların çözümü için belediye ekiplerinin hızlıca harekete geçeceğini ve istişare toplantılarının düzenli olarak devam edeceğini söyledi.

Adıyaman'ın altyapı, üstyapı ve yeniden imar çalışmaları için yoğun bir çaba harcadıklarını belirten Başkan Tutdere, belediye ekiplerinin sahada aktif olarak çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Başkan Tutdere, altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde havaların ısınmasıyla birlikte asfalt serimine hızla başlayacaklarını söyledi.

Başkan Tutdere, "Göreve geldiğimizden bu yana muhtarlarımızla altıncı toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Mahallelerinizin sorunlarını bu toplantılarda dile getireceksiniz, biz de birlikte çözüm arayacağız. Şehrimizin yeniden inşası ve depremin yaralarını sarmak için birlikte çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Tutdere, şubat ayının Adıyaman için "yas ayı" olduğunu belirterek, 6 Şubat Depremleri'nde hayatını kaybeden vatandaşlar için düzenlenen anma törenlerinin tüm Türkiye'ye birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdiğini sözlerine ekledi. Tutdere, "Adıyaman için şubat ayı, büyük bir acının ve yasın ayıdır. 6 Şubat'ta kaybettiğimiz kardeşlerimizi anmak için birçok etkinlik düzenlendi. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, siyasi parti genel başkanları, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, bürokratlar ve bakanlar Adıyaman'da bizlerleydi. Bu güçlü birliktelik, Adıyaman'ın dayanışma ruhunu ve kültürünü yansıtan örnek bir tablo oluşturdu. Bu birlik ve beraberliğimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Muhtarlarla sürekli istişare halinde olduklarını belirten Başkan Tutdere, belediye ekiplerinin halkın ihtiyaçlarına hızlı ve etkili şekilde yanıt vermek için yoğun bir tempoda çalıştığını söyledi. Tutdere, "Adıyaman, Türkiye'nin göz bebeği olmaya devam edecek. Halkımızın hoşgörüsü, misafirperverliği ve dayanışma ruhu tüm ülkeye örnek olacak. Biz de muhtarlarımızla birlikte, bu güzel şehri hak ettiği noktaya taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Halkımıza hizmet etmek bizim için en büyük şereftir. Yerinde dönüşüm projelerinde Türkiye'nin en iyi ili konumundayız ve bu bizi mutlu ediyor. Bakanlık verileri de bunu doğruluyor. Alacağımız tüm kararların şehrimize, mahallelerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Tutdere, Ramazan ayında yapılacak etkinlikler ve sosyal yardımlara ilişkin de açıklamalarda bulundu. Eskisaray Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Kültür Parkı'nda iftar çadırı kurulacağını duyuran Tutdere, talep gelmesi halinde mahallelerde de iftar organizasyonlarının düzenlenebileceğini dile getirdi.