Başkan Ulaş Tepe CHP'den İstifa Etti - Son Dakika
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Başkan Ulaş Tepe CHP'den İstifa Etti

Başkan Ulaş Tepe CHP\'den İstifa Etti
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Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, CHP'den ayrıldıklarını açıkladı, yeni bir yolculuğa çıktılar.

ORDU'nun Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, belediye meclis üyeleriyle birlikte CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, gençlik yıllarından itibaren görev yaptığı CHP'den ayrılma kararı aldığını duyurdu. Altınordu Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleriyle birlikte yeni bir siyasi yolculuğa çıktıklarını belirten Tepe, "Gençliğimin en güzel yıllarından itibaren çatısı altında büyüdüğüm, değerleriyle yetiştiğim ve rozetini onurla taşıdığım Cumhuriyet Halk Partisi, benim için her zaman büyük bir okul ve aile olmuştur. Bu büyük ailede bize duyulan güvenle önce Türkiye'nin en genç belediye başkanı seçildiğim Gülyalı'mıza, 2024 yılından itibaren ise Altınordu'muza hizmet etme onurunu yaşıyorum. Ancak bugün ülkemizin içinde bulunduğu tarihsel eşik, bizlere alışılmış kalıpların ötesine geçme, değişim cesaretini gösterme ve milletimizin yükselen sesine kulak verme sorumluluğunu yüklemektedir. Genel Başkanımız Özgür Özel'in grup toplantısında ifade ettiği, Türkiye'nin sıkıştığı dar siyaset parantezini kırma, gençlerin geleceğe olan inancını yeniden inşa etme ve kararlılıkla yeni bir yol açma vizyonu, bizim de yürekten katıldığımız, büyük bir inançla sarıldığımız ortak bir duruşun göstergesidir" dedi.

'CHP'DEN VİCDANIMIZ RAHAT BİR ŞEKİLDE AYRILIYORUZ'

Meclis üyeleriyle birlikte yeni bir yolculuğa çıktıklarını ifade eden Tepe, "Bugün, birlikte yol yürüdüğüm ve Altınordu'ya hizmet etme sorumluluğu taşıdığım belediye meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuk, gençlerin hayallerini ertelemek zorunda kalmadığı, kadınların kendini güvende hissettiği, emeğin hak ettiği değeri gördüğü, hukukun üstün olduğu ve herkes için adaletin tesis edildiği bir Türkiye hayali içindir. Bu yolculukta Sayın Özgür Özel ile birlikte yürümekten onur duyuyoruz. Gelinen bu tarihi dönüm noktasında, büyük bir emek verdiğim, gençliğimi ve hayatımın önemli bir bölümünü adadığım CHP'den, Altınordu Belediyesi CHP Belediye Meclis üyelerimizle birlikte büyük bir hüzünle ama vicdanımız rahat, başımız dik bir şekilde ayrılıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ulaş Tepe, Altınordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Ulaş Tepe CHP'den İstifa Etti - Son Dakika

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