Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

09.01.2026 12:41  Güncelleme: 14:03
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın emekçilerinin önemine vurgu yaparak, gazetecilik mesleğinin demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirtti.

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, bütün basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, "Tüm zor koşullara rağmen halkın haber alma hakkını fedakarca savunan, gece gündüz demeden görev yapan tüm basın emekçilerine demokrasiye, şehrimize ve ülkemize kattıkları değer dolayısıyla içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Ünlüce'nin mesajı şöyle:

"212 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 10 Ocak 1961 tarihinden bu yana kutlanan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, önemli bir hatırlatmadır. Gazetecilik mesleği toplumun sesi, vicdanı ve aynasıdır. Yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet görülen basın, demokrasinin ayrılmaz parçasıdır. Anayasamızda 'Basın hürdür sansür edilemez' ifadesiyle vurgulanan anayasal güvence asla unutulmamalıdır. Çünkü ileri demokrasiye ulaşmanın en önemli unsurunu basın özgürlüğü oluşturur. Demokratik ülkelerde basın özgürlüğü bir zorunluluktur. Basının özgür olmadığı bir ortamda toplumun düşünce ve ifade özgürlüğünden bahsedilemez. Her ne kadar 65 yıldır bu özel gün kutlansa da fikirleri, düşünceleri, yaptıkları yorum ve haberleri nedeniyle işinden edilen, özgürlüğü elinden alınan gazetecilerin her geçen gün artması son derece düşündürücüdür.

Sınır Tanımayan Gazetecilerin 2025 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi göre, Türkiye'nin 180 ülke arasında 159'uncu sırada yer alması gelinen nokta açısından son derece kaygı vericidir. Kamu görevi yürüten gazetecilik mesleğinin hakkı, hukuku, özlük hakları ve düşünce özgürlüğünü sağlamanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurgulamak istiyorum. Basın emekçilerimizin adil, ekonomik olarak daha iyi şartlarda ve özgür bir ortamda görevlerini yapmaları en büyük temennimdir. Tüm zor koşullara rağmen halkın haber alma hakkını fedakarca savunan, gece gündüz demeden görev yapan tüm basın emekçilerine demokrasiye, şehrimize ve ülkemize kattıkları değer dolayısıyla içtenlikle teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle başta şehrimizde görev yapan gazeteciler olmak üzere tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyor, daha güzel, daha özgür, daha adil bir gelecek diliyorum."

Kaynak: ANKA

