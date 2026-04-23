Eskişehir Belediye Başkanı Ünlüce'nin 23 Nisan'a Özel Nostaljik Paylaşımı Büyük Beğeni Topladı - Son Dakika
Eskişehir Belediye Başkanı Ünlüce'nin 23 Nisan'a Özel Nostaljik Paylaşımı Büyük Beğeni Topladı

23.04.2026 13:08  Güncelleme: 13:43
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı duygusal bir paylaşım ile kutladı. Kendi çocukluk fotoğraflarını paylaşarak çocukların hayallerinin önemine vurgu yaptı.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı anlamlı ve duygusal bir paylaşımla kutladı. Kendi çocukluk yıllarına ait fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşan Ünlüce, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Paylaşımında geçmişten bugüne uzanan bir yolculuğa değinen Ünlüce, çocukluk hayallerinin bugününü şekillendirdiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bir zamanlar gözlerinde umut, yüreğinde hayaller taşıyan bir çocuktum. Bugün aynı umutla, aynı inançla güzel şehrine hizmet eden bir Cumhuriyet kadınıyım. Biliyorum ki her büyük değişim, çocukların kurduğu hayallerle başlar. Çünkü çocukların düşleri; yarının şehirlerini, yarının Türkiye'sini şekillendirir. Bizlere düşen görev ise onların daha adil, daha özgür, daha mutlu bir geleceğe yürüyebileceği yollar açmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günde; tüm çocuklarımızın yüzünün güldüğü, eşit fırsatlarla büyüdüğü, sevgiyle ve güvenle geleceğe baktığı bir ülke diliyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Yerel Haberler, Ayşe Ünlüce, Eskişehir, Çocukluk, 23 Nisan, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Belediye Başkanı Ünlüce'nin 23 Nisan'a Özel Nostaljik Paylaşımı Büyük Beğeni Topladı - Son Dakika

Yağışlar etkisini gösterdi İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş Yağışlar etkisini gösterdi! İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş
Güne damga vuran iddia: Gomis Galatasaray’a geri dönüyor Güne damga vuran iddia: Gomis Galatasaray'a geri dönüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel’den sine-i millet sorusuna yanıt: Yıllardır hep şunu söylerim... Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel'den sine-i millet sorusuna yanıt: Yıllardır hep şunu söylerim...
Gülistan’ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

13:15
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
13:01
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
12:48
Azerbaycan’dan İsrail’e “bağımsızlık günü“ kutlaması
Azerbaycan'dan İsrail'e "bağımsızlık günü" kutlaması
12:33
Gençlerden Hakan Fidan’ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim
Gençlerden Hakan Fidan'ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim!
12:05
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
10:45
Bahçeli’nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum
Bahçeli'nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum
SON DAKİKA: Eskişehir Belediye Başkanı Ünlüce'nin 23 Nisan'a Özel Nostaljik Paylaşımı Büyük Beğeni Topladı - Son Dakika
Advertisement
