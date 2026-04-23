Eskişehir Belediye Başkanı Ünlüce'nin 23 Nisan'a Özel Nostaljik Paylaşımı Büyük Beğeni Topladı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı anlamlı ve duygusal bir paylaşımla kutladı. Kendi çocukluk yıllarına ait fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşan Ünlüce, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Paylaşımında geçmişten bugüne uzanan bir yolculuğa değinen Ünlüce, çocukluk hayallerinin bugününü şekillendirdiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bir zamanlar gözlerinde umut, yüreğinde hayaller taşıyan bir çocuktum. Bugün aynı umutla, aynı inançla güzel şehrine hizmet eden bir Cumhuriyet kadınıyım. Biliyorum ki her büyük değişim, çocukların kurduğu hayallerle başlar. Çünkü çocukların düşleri; yarının şehirlerini, yarının Türkiye'sini şekillendirir. Bizlere düşen görev ise onların daha adil, daha özgür, daha mutlu bir geleceğe yürüyebileceği yollar açmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günde; tüm çocuklarımızın yüzünün güldüğü, eşit fırsatlarla büyüdüğü, sevgiyle ve güvenle geleceğe baktığı bir ülke diliyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."