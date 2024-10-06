Başkan Ünlüce, Han İlçesinde Kadınlarla Buluştu - Son Dakika
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Başkan Ünlüce, Han İlçesinde Kadınlarla Buluştu

Başkan Ünlüce, Han İlçesinde Kadınlarla Buluştu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, kadın meclis üyeleriyle birlikte Han ilçesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, onların taleplerini dinledi.

06.10.2024 13:04  Güncelleme: 13:06
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, kadın meclis üyeleriyle birlikte Han ilçesine giderek çeşitli temaslarda bulundu. Kırsala yatırımların süreceğini söyleyen Başkan Ünlüce, Han ilçe sakinlerinin taleplerini dinledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, kadın meclis üyeleri Fikriye Güven Zaptiye, Güler Ezgi Doğan Turan, Zehra Zeydan, Sibel Yeşildal, Nurcan Alkan, İnci Şentuna, Nazan Erşahin, Cahide Tetik, Figen Kahya, Feyza Yalçın ve Gönül Eryılmaz ile birlikte Han ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu. İlçe girişinde vatandaşlar tarafından lavanta çiçekleriyle karşılanan Başkan Ünlüce'nin ilk adresi, CHP İlçe Başkanlığı oldu. Burada İlçe Başkanı Bahri Yılmaz ve partililerle bir araya gelen Ünlüce, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnafın ve yurttaşların taleplerini dinleyen Başkan Ünlüce, Han'ın Eli Kadın Kooperatifi'nde kadınlarla buluştu. Kooperatifin ilçedeki sosyal hayata renk kattığını ifade eden Başkan Ünlüce, "Han ilçemiz en kadim ilçelerimizden bir tanesi. Çok önemli kültürel miraslara sahip. 12 kırsal ilçemizde de Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Han ilçemizin gelişmesi için ilçemize birçok hizmeti getirdik. Hizmetlerimiz bundan sonra da katlanarak artacak" dedi.

Daha sonra Ünlüce ve kadın meclis üyeleri, Belediye Başkanı Bekir Belceli'yi ziyaret etti. Ünlüce, Belceli'ye hayırlı olsun dileklerini ileterek, "Kadın meclis üyelerimizle Han'a gelerek burada neler yapabiliriz yerinde görmek istedik. Kadınların şefkatiyle ve anaçlığıyla ilçelerimizdeki istek ve talepleri birebir dinledik ve hepsini tek tek not aldık" ifadelerini kullandı.

Başkan Belceli de yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getirerek Başkan Ünlüce'ye ve kadın meclis üyelerine yaptıkları ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

İlçe merkezinden yapılan ziyaretlerinden ardından Kayı Mahallesi'ne giden Başkan Ünlüce ve kadın meclis üyeleri, vatandaşlar mahalle meydanında buluştu. Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği ziyarette Ünlüce ve meclis üyeleri, görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Ünlüce, Han İlçesinde Kadınlarla Buluştu - Son Dakika

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