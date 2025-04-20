Başkan Ünlüce, Yaşamkent Mahallesi'nde Semt Pazarını Ziyaret Etti

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Yaşamkent Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Yaşamkent Mahallesi'nde kurulan semt pazarı oldu. Ünlüce, esnafa hayırlı işler dileklerini iletti. Pazar ziyaretinde Başkan Ünlüce'ye Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Vural Yörük ve Yaşamkent Mahalle Muhtarı Barış Sarıoğlu da eşlik etti.

Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ünlüce "Yaşamkent Mahallemizde kurulan pazar yerini ve partimizin imza standını ziyaret ettik, esnafımıza hayırlı işler dilerken, mahalle sakinlerimizle sohbet ettik. Dertlerini ve taleplerini dinledik. Alanın da satanın da mutsuz olduğu günlerden geçiyoruz. Ama bu zorlu günler geçecek her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.