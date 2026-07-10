Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: "Aşure Bir Umuttur" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: "Aşure Bir Umuttur"

10.07.2026 11:02  Güncelleme: 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Engelsiz Kafe'de düzenlenen aşure etkinliğinde, aşurenin Anadolu'nun kültürel çeşitliliğini, dayanışma ruhunu ve ortak yaşam iradesini simgelediğini belirtti. Etkinliğe özel gereksinimli bireyler, aileleri ve engelli dernekleri katıldı.

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Engelsiz Kafe'de düzenlenen aşure etkinliğinde, "Aşure bizim Anadolu'muzu en güzel ifade eden yiyeceklerden biridir. Aşure bir umut. Geçmişte yaşanan acılardan bir umut doğmasının ifadesidir. Aynı zamanda toplumumuza katkı sunan bütün kültürel çeşitlilikleri ve bu toprakların muhteşem lezzetini anlatır" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Engelsiz Kafe'de özel gereksinimli bireyler, aileleri, engelli dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla aşure etkinliği düzenledi. Birlik, beraberlik ve paylaşma mesajları verildiği etkinlikte, belediye aşevi tarafından hazırlanan aşureler katılımcılara ikram edildi. Etkinliğe; Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği, Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Vakfı, Engel Tanımayanlar Derneği, Uluslararası Engelliler ve Yaşlılar Federasyonu, Engelliler Sanat Evi, Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü, Beyaz Ay Derneği, Türkiye Sakatlar Derneği, Aktif Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Altı Nokta Körler Derneği, Biriz Engelsiz Yaşam Derneği temsilcilerinin yanı sıra Engelsiz Kafe'de eğitim alan özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı.

"ORTAK YAŞAM İRADESİ"

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Ümit Uysal, aşurenin Anadolu'nun kültürel çeşitliliğini, dayanışma ruhunu ve ortak yaşam iradesini simgelediğini belirtti. Uysal, "Aşure bizim Anadolu'muzu en güzel ifade eden yiyeceklerden biridir. Aşure bir umut. Geçmişte yaşanan acılardan bir umut doğmasının ifadesidir. Aynı zamanda toplumumuza katkı sunan bütün kültürel çeşitlilikleri ve bu toprakların muhteşem lezzetini anlatır" dedi. Muratpaşa'da komşuluk hukukunu, dayanışmayı ve birlikte yaşama kültürünü büyütmeye çalıştıklarını dile getiren Başkan Uysal, "Biz ülkemizde hepimiz birbirimizi olduğumuz gibi, yargılamadan kabul ederek, yan yana, omuz omuza, kardeşçe; varlığı da yokluğu da paylaşarak yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

Üretim, planlı kalkınma, dayanışma, güven ve huzurun herkesin ortak beklentisi olduğunu vurgulayan Uysal, "Biz ülkemizde üretim, planlı kalkınma, dayanışma, çocuklarımızın geleceği için ışık, umut, zenginleşme ve demokratikleşme istiyoruz. Yolumuzda, sokağımızda, sınır boylarında, mahkemelerde; her yerde güvenlik, huzur ve geleceğe emin bakmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ümit Uysal, Gastronomi, Muratpaşa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: 'Aşure Bir Umuttur' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza Almanya'da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza!
Gaziantep’te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı Gaziantep'te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı
Hepsi market rafından çıktı Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş Hepsi market rafından çıktı! Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı 80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı
NATO Zirvesi’nde Mehteran’ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı NATO Zirvesi'nde Mehteran'ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı

12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
11:09
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
11:07
Yatacak yerimiz yok İstanbul’da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90’ı aştı
Yatacak yerimiz yok! İstanbul'da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90'ı aştı
10:35
Erdoğan’ın hediyesini bir hayli sevdi Başbakan’dan bir olay paylaşım daha
Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
10:17
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 12:45:42. #7.12#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: "Aşure Bir Umuttur" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.