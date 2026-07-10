Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: "Aşure Bir Umuttur"

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Engelsiz Kafe'de düzenlenen aşure etkinliğinde, "Aşure bizim Anadolu'muzu en güzel ifade eden yiyeceklerden biridir. Aşure bir umut. Geçmişte yaşanan acılardan bir umut doğmasının ifadesidir. Aynı zamanda toplumumuza katkı sunan bütün kültürel çeşitlilikleri ve bu toprakların muhteşem lezzetini anlatır" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Engelsiz Kafe'de özel gereksinimli bireyler, aileleri, engelli dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla aşure etkinliği düzenledi. Birlik, beraberlik ve paylaşma mesajları verildiği etkinlikte, belediye aşevi tarafından hazırlanan aşureler katılımcılara ikram edildi. Etkinliğe; Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği, Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Vakfı, Engel Tanımayanlar Derneği, Uluslararası Engelliler ve Yaşlılar Federasyonu, Engelliler Sanat Evi, Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü, Beyaz Ay Derneği, Türkiye Sakatlar Derneği, Aktif Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Altı Nokta Körler Derneği, Biriz Engelsiz Yaşam Derneği temsilcilerinin yanı sıra Engelsiz Kafe'de eğitim alan özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı.

"ORTAK YAŞAM İRADESİ"

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Ümit Uysal, aşurenin Anadolu'nun kültürel çeşitliliğini, dayanışma ruhunu ve ortak yaşam iradesini simgelediğini belirtti. Uysal, "Aşure bizim Anadolu'muzu en güzel ifade eden yiyeceklerden biridir. Aşure bir umut. Geçmişte yaşanan acılardan bir umut doğmasının ifadesidir. Aynı zamanda toplumumuza katkı sunan bütün kültürel çeşitlilikleri ve bu toprakların muhteşem lezzetini anlatır" dedi. Muratpaşa'da komşuluk hukukunu, dayanışmayı ve birlikte yaşama kültürünü büyütmeye çalıştıklarını dile getiren Başkan Uysal, "Biz ülkemizde hepimiz birbirimizi olduğumuz gibi, yargılamadan kabul ederek, yan yana, omuz omuza, kardeşçe; varlığı da yokluğu da paylaşarak yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

Üretim, planlı kalkınma, dayanışma, güven ve huzurun herkesin ortak beklentisi olduğunu vurgulayan Uysal, "Biz ülkemizde üretim, planlı kalkınma, dayanışma, çocuklarımızın geleceği için ışık, umut, zenginleşme ve demokratikleşme istiyoruz. Yolumuzda, sokağımızda, sınır boylarında, mahkemelerde; her yerde güvenlik, huzur ve geleceğe emin bakmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.