Başkan Uysal, Çalışanlarla Bayramlaştı ve Ekonomik Zorluklara Dikkat Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başkan Uysal, Çalışanlarla Bayramlaştı ve Ekonomik Zorluklara Dikkat Çekti

Başkan Uysal, Çalışanlarla Bayramlaştı ve Ekonomik Zorluklara Dikkat Çekti
04.06.2025 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kurban Bayramı öncesi belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek, Türkiye'nin ekonomik zorluklarına dikkat çekti ve örnek bir belediye olma vurgusunu yaptı.

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kurban Bayramı öncesinde belediye çalışanlarıyla bir araya geldiği bayramlaşma töreninde, "Niteliğinden, kalitesinden ve duruşundan hiçbir şey kaybetmeyen, örnek bir belediye olmayı sürdürüyoruz" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nde bayram tatilinin başlayacağı 6 Haziran öncesi düzenlenen bayramlaşmaların ilk durağı, Fen İşleri Müdürlüğü oldu. Belediye Başkanı Ümit Uysal, burada personelin bayramını kutladıktan sonra, Muratpaşa Belediyesi ana hizmet binasında düzenlenen ikinci törende çalışanlarla yeniden bir araya geldi.

Belediye fuayesinde gerçekleşen törende konuşan Başkan Uysal, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik zorluklara dikkat çekerek, "Ama biz yılmadan çalışıyoruz. Dimdik ayaktayız. Niteliğinden, kalitesinden ve duruşundan hiçbir şey kaybetmeyen örnek bir belediyeyiz" dedi.

Uysal, tüm olumsuz koşullara rağmen görevlerine ilk günkü heyecanla devam ettiklerini belirtti.

Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışanlarımıza bırakılacak en büyük hediye,onların emeklerine, haklarına ve geleceğine sahip çıkmaktır. Bu mücadeleden asla geri adım atmadık. Bu kararlılıkla direniyor, yolumuza devam ediyoruz. Motivasyonumuzdan en küçük bir kaybımız yok. Çünkü bu motivasyon bizim hayata bağlılığımızdır. Çocuklarımızın, evimizin, toplumumuzun geleceği için çalışıyoruz. Yaşamı daha anlamlı ve huzurlu hale getirmek için değerli insanlarla birlikte çabalıyoruz. Emekleriniz, alın teriniz, dayanışmanız, dostluğunuz ve tüm mücadeleleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sadece sizlere değil, gücünüzü paylaşan, hayatınızı kolaylaştıran çocuklarınıza, kardeşlerinize, anne babalarınıza, ailelerinize ve dostlarınıza da teşekkür ediyorum. Hepinize sevdiklerinizle birlikte mutlu bir bayram diliyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Ümit Uysal, Muratpaşa, Belediye, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Uysal, Çalışanlarla Bayramlaştı ve Ekonomik Zorluklara Dikkat Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne yakalanan adam hayatını kaybetti Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam hayatını kaybetti
Fenerbahçe, Süper Lig’in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Eczacıbaşı Holding, Şişli’deki ofis binasını 2,25 milyar TL’ye sattı Eczacıbaşı Holding, Şişli'deki ofis binasını 2,25 milyar TL'ye sattı
Bodrum’da 1 lahmacuna servet ödedi Yaptığı yorum bomba Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba
CHP’li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız’ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu’na şikayet etmiştim CHP'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu'na şikayet etmiştim
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde mide bulandıran görüntüler Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler
Beyaz Baretliler’den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı Beyaz Baretliler'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı
Fenerbahçe Beko’yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye’ye geri dönüyor Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye'ye geri dönüyor
Meclis’te hareketli dakikalar DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı Meclis'te hareketli dakikalar! DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı

14:57
Bayramda hava sıcaklıkları 35 dereceye kadar çıkacak
Bayramda hava sıcaklıkları 35 dereceye kadar çıkacak
14:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
14:15
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
14:11
Trans birey canlı yayında 13’üncü kattan atlayarak intihar etti
Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti
14:43
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
21:01
Saros Körfezi’nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
Saros Körfezi'nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
20:23
Volkan Demirel Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
20:17
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
19:57
Fenerbahçe’den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
Fenerbahçe'den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
19:56
İddia olay Trabzon’u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam’da
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da
19:53
’Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi’ iddiası
'Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi' iddiası
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 15:24:53. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Uysal, Çalışanlarla Bayramlaştı ve Ekonomik Zorluklara Dikkat Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.