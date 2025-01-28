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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Uysal, "Ekonominin lokomotifi esnaf. İş yapabilen esnaf, güçlü bir orta sınıf demektir. Orta sınıfı kuvvetli olmayan milletler ayakta kalamaz" dedi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tolgahan Demir ve birçok kuaförün katıldığı toplantıda esnafla bir araya geldi.

"Orta sınıfı kuvvetli olmayan milletler ayakta kalamaz"

Başkan Uysal, toplantıda yaptığı konuşmada yalnızca günü kurtaracak kararların yeterli olmadığını belirterek, "Ekonominin lokomotifi esnaf. İş yapabilen esnaf, güçlü bir orta sınıf demektir. İş yapamıyorsa fakirleşir. Orta sınıfı kuvvetli olmayan milletler ayakta kalamaz. ya zengin ya da fakirlerden oluşan milletler ayakta kalamaz" dedi.

"Önemli olan belli bir kaliteyi koruyarak düzgün duruş alabilmektir"

Bu anlamda esnaf oda ve birliklerinin önemli olduğunun altını çizen Başkan Uysal, "Önemli olan belli bir kaliteyi koruyarak düzgün, kamu ve toplum menfaatine, şehir menfaatine, milletimiz menfaatine duruş alabilmektir" diye konuştu.

Bunun aynı zamanda kendisinin siyasetteki varlık nedeni olduğunu dile getiren Uysal, "Benim Türkiye'yle ilgili umutlarım var. O yüzden siyasetteyim" ifadelerini kullandı.

AESOB Başkanı Dere ise Muratpaşa Belediyesi'nin özellikle pandemi sürecinde zorlukl yaşayan esnaf ve kuaförlerin her daim yanında olacağını söyledi. Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Demir, "Belediye esnafın yuvası haline geldi" diyerek, Başkan Uysal'a teşekkür etti.