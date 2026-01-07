Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, Yerel ve Ulusal Basın Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. Gazetecilere verdikleri "Basın Evi" sözünün hayata geçirileceğini açıklayan Yüceer, "Amacımız göstermelik değil, gerçekten ihtiyaçlara cevap verecek bir alan oluşturmak. Yer belirlendi, en kısa sürede sizlerin kullanımına uygun hale getireceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcilerini, Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda düzenlenen kahvaltı programında ağırladı. Buluşmada Başkan Yüceer, yerel basına destek projelerinden Basın Evi müjdesine, iklim krizinden Tekirdağ'ın kamu yatırımlarındaki payına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"Bugüne kadar birlikte pek çok sorunu çözdü"

Programın açılış konuşmasını yapan Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi ile Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkan Vekili Nilüfer Ayça Albayraktar, gazetecilerin gününü kutlayarak, belediyenin basınla her zaman çözüm odaklı bir anlayışla çalıştığını dile getirdi. Albayraktar, "Yıl boyunca sizlerle zaten birçok kez bir araya geliyoruz; kapımız her zaman sizlere açık. Çözüm odaklı yaklaşım, Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizin temel düsturudur. Bugüne kadar birlikte pek çok sorunu çözdük, birçok önerinizi hayata geçirdik. Bundan sonra da basının varlığını, gücünü ve adaletini hep birlikte büyütmek istiyoruz. İyi ki varsınız. Davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyor, bir kez daha hepinizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

"Tek beklentimiz; daha çok iletişim, daha çok diyalog"

Başkan Yüceer ise basın mensuplarına katılımlarından dolayı teşekkür ederek, bu tür buluşmaları artırmak istediklerini söyledi. Basınla kurulan iletişimin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Yüceer, "Bu ilk buluşmamız değil, son da olmayacak. Sizlerle iletişim halinde olmak bize güç veriyor; hem kendimizi daha iyi ifade ediyor hem de vatandaşlarımızın nabzını sizler aracılığıyla daha sağlıklı tutabiliyoruz" dedi. Gazeteciler Günü'nün mesleğin onurunun ve değerinin tescillendiği özel bir gün olduğunu vurgulayan Yüceer, gazeteciliğin zor ama bir o kadar da önemli bir meslek olduğunu söyledi. Yüceer, "Gerçeği, doğru ve eksiksiz şekilde aktarmak ciddi sorumluluklar ve bedeller içeriyor. Biz hiçbir zaman basın mensuplarının işini zorlaştıran bir kurum olmak istemiyoruz. Tek beklentimiz; daha çok iletişim, daha çok diyalog" ifadelerini kullandı.

"Amacımız, gerçekten ihtiyaçlara cevap verecek bir alan oluşturmak"

Gazetecilere verdikleri Basın Evi sözünü yerine getireceklerini söyleyen Başkan Yüceer, bu konuda titiz davrandıklarını belirterek, "Amacımız göstermelik değil, gerçekten ihtiyaçlara cevap verecek bir alan oluşturmak. Yer belirlendi, en kısa sürede sizlerin kullanımına uygun hale getireceğiz. Yerel basının desteklenmesi bizim için çok kıymetli; basın özgürlüğü demokrasinin temelidir" dedi.

Belediyeciliğin süreklilik gerektiren bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Yüceer, "Belediyecilik 7/24 yaşayan bir mekanizma. Sorunlar bitmiyor, çözerek ilerliyoruz ama yenileri de sürekli karşımıza çıkıyor. Tekirdağ yoğun göç, plansız sanayi, tarım alanları ve küresel iklim değişikliği baskısı altında. Son 65 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz, artık kar görmüyoruz. Yangınlar, su krizi ve afetler hepimizin ortak meselesi. Bu noktada toplumsal farkındalık ve ortak mücadele çok önemli" diye konuştu.

"Basınla ilişkilerin güçlü olmasını her zaman önemsedim"

Trakya'nın kamu yatırımlarında hak ettiği payı alamadığını da dile getiren Yüceer, "Çocuklarımızın ve Tekirdağ'ın geleceğini daha iyi inşa etmek zorundayız. Bunun için dayanışmaya, ortak sese ihtiyacımız var. Trakya olarak kamu yatırımlarında hak ettiğimiz payı alamıyoruz. Oysa kaderimiz ortak, mücadelemiz ortak. Sesimizi de ortaklaştırmalıyız. Ben, gerek milletvekilliğim döneminde gerekse belediye başkanlığım süresince basınla ilişkilerin güçlü olmasını her zaman önemsedim. Zor şartlarda görev yaptığınızı biliyorum ve her zaman yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum. Bu vesileyle bir kez daha 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyorum. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Afiyet olsun, sağ olun, var olun" diyerek, konuşmasını tamamladı.