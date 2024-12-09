Başkan Zeyrek, MS Hastası Deniz Gün'ün Ulaşım Sorununu Çözdü - Son Dakika
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Başkan Zeyrek, MS Hastası Deniz Gün'ün Ulaşım Sorununu Çözdü

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Üçpınar Mahallesi'nde yaşayan MS hastası Deniz Gün'ün ulaşım sorununu yeni köprü yaparak çözdü. Yıkılan köprünün yeniden inşası sayesinde Deniz Gün ve ailesi, zor geçen ulaşım günlerine veda etti.

09.12.2024 18:01  Güncelleme: 18:58
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Üçpınar Mahallesi'nde ikamet eden MS hastası Deniz Gün'ün ulaşım sorununu çözdü.

Geçen yıl yoğun yağışlarda Üçpınar Mahallesi'ndeki dere yatağının üzerindeki köprü yıkıldı. Yaşadığı eve ulaşımını bu köprü üzerinden sağlayan MS hastası Deniz Gün, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'ten köprü yapılmasını istedi. Başkan Zeyrek'in talimatı üzerine Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Deniz Gün'ün evine daha kısa bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla dere yatağı üzerine yeni köprü montajını yaptı. Fabrika işçisi olan ve MS hastalığı dolayısıyla yürümekte zorlanan Deniz Gün ve ailesi, ulaşım çilelerinin sona erdiğini belirterek, Ferdi Zeyrek'e teşekkür etti.

"Artık sorunumuz çözüldü"

Özen Gün, şunları söyledi:

"MS ve diyabet hastasıyım. 10 yıldır Üçpınar Mahallesi'nde oturuyorum. Sel ile deremizin üstündeki köprümüz yıkıldı. Tekrar yapılması için rica ettik. Ferdi Başkanımıza teşekkür ederiz. Rahatlıkla yeni yapılan köprüden geçeceğiz inşallah. Köprü yapılmadan önce kendi imkanlarımızla buradan geçmek için merdiven yaptık. Yazın geçebiliyorduk ama kış geldi ve yağışlar olunca buradan geçmek çok zor oluyordu. Mahallemizden geçen derenin üstündeki köprü yıkıldı. Ferdi Başkanımız ilgilendi ve sayesinde köprümüz yeniden yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Köprü yenilenmeden önce sıkıntılar yaşıyorduk. Ulaşım zorlaşıyordu, yolumuz çok uzuyordu. Artık sorunumuz çözüldü."

"Dereden geçmesi zor oluyordu"

Sultan Gün, "Dereden geçmesi zor oluyordu. Çamur içinde geçmeye çalışıyorduk. Zahmet çekiyorduk. Mahallenin diğer tarafından evimize geliyorduk. Allah razı olsun Ferdi Başkan'dan" diye konuştu.

Deniz Gün, "MS ve diyabet hastasıyım. 10 yıldır Üçpınar Mahallesi'nde oturuyorum. Sel ile deremizin üstündeki köprümüz yıkıldı. Tekrar yapılması için rica ettik. Ferdi Başkanımıza teşekkür ederiz. Rahatlıkla yeni yapılan köprüden geçeceğiz inşallah. Köprü yapılmadan önce kendi imkanlarımızla buradan geçmek için merdiven yaptık. Yazın geçebiliyorduk ama kış geldi ve yağışlar olunca buradan geçmek çok zor oluyordu. Ferdi Başkanıma gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Ferdi Başkanım bana iyilik yaptı, unutmayacağım" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Zeyrek, MS Hastası Deniz Gün'ün Ulaşım Sorununu Çözdü - Son Dakika

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