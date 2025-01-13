Başkan Zeyrek\'ten Ulaşım ve Otopark Yatırımları Vurgusu

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(MANİSA)- İzmir Caddesi ve Kumludere Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, toplu ulaşımda yatırımların yetersiz olduğuna dikkat çekerek, "Zamanında bu yatırım çok yanlış yapılmış. O günün teknolojisiyle daha iyileri alınabilirmiş. Yeni yatırımlarla ulaşımda sıkıntıları kısa sürede aşacağız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Zeyrek, Karaköy'de İzmir Caddesi ve Kumludere Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Ziyaretlerde, Başkan Zeyrek, kente değer katacak sosyal destek projeleri, yeni otopark yatırımları, toplu ulaşım düzenlemeleri ve dere temizlikleri hakkında bilgi verdi. Okula giden öğrencilerle özel olarak ilgilenip onlara başarı dileyen Zeyrek, simit alıp bir kahvehaneye de uğrayarak kahvaltısını vatandaşlarla birlikte yaptı.

Halkın görüş ve önerilerini dikkate alarak kenti geleceğe hazırladıklarını belirten Başkan Zeyrek, "Kırmızı yol uygulamasına ilişkin başlattığımız anket çalışması devam ediyor. Bu konuda nihai kararı Manisalılar verecek, biz de onların isteğini yerine getireceğiz. Ayrıca, trafiği rahatlatacak Cider'in oradaki yolu açacağız. Çok az kaldı. Orayı açınca alternatif yol oluşturulacak. Servislerin birçoğunu oraya yönlendirip oradan şehre girmesini isteyeceğiz. Şehir büyüyor ama yollar aynı. Buraya 10 kat vermek bir şey ifade etmiyor. Onun yolu ve alt yapısı sağlanamayınca trafik oluşuyor. O yüzden ölçekli büyüyeceğiz" diye konuştu.

"Yeni yatırımlarla ulaşımda sıkıntıları kısa sürede aşacağız"

Manisa'nın otopark ihtiyacını karşılamak için 2025 yılında 6 yeni otoparkın inşaatına başlayacaklarının müjdesini veren Zeyrek, projelerin bir yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Toplu ulaşımla ilgili yatırımların yetersizliklerine de değinen Zeyrek, "Elektrikli otobüslerimizin teknolojisi artık günümüz şartlarını karşılamıyor. Geçtiğimiz günlerde elektrikli otobüsümüzün bir tanesi yandı. Şarj istasyonu da yandı. Onların teknolojileri çok eskide kalmış. Bataryalarını değiştirmek istiyorum, bir tane batarya 7 milyon 500 bin lira. Otobüsten pahalı. Zamanında bu yatırım çok yanlış yapılmış bir yatırım. O günün teknolojisiyle daha iyileri alınabilirmiş. Ama bunlar tercih edilmiş. Başka yerde şarj olmuyor. O yüzden çevre illerden araç getiriyoruz şarj istasyonu yapılıncaya kadar. 15 tane daha otobüsümüz de geliyor şu anda. Yeni yatırımlarla ulaşımda sıkıntıları kısa sürede aşacağız" ifadelerini kullandı.

"Şimdiye kadar 300 kilometre dere temizliği gerçekleştirdik"

Zeyrek, dere temizlik çalışmalarına dikkati çekerek, "Şimdiye kadar 300 kilometre dere temizliği gerçekleştirdik. İstasyonun oradan Tabak Deresi geçiyor. Dereyi bir kazdık, kamyon geçecek yerde 50 santim boşluk kalmış. Dağdan gelen cüruflar birikmiş, kamyon geçebilecek yerde küçücük yer kalmış. Bu tıkanıklıkları gidererek hem çevreyi koruyor hem de taşkın risklerini ortadan kaldırıyoruz" dedi.

Başkan Zeyrek, vatandaşların istek ve taleplerini doğrudan dinleyerek bu doğrultuda hizmet üretmeye devam edeceklerini vurguladı. Zeyrek, kenti yurttaşlarla birlikte yönettiklerini ve her isteği kendileri için bir yol haritası olduğunu belirterek, halkla iç içe bir yönetim anlayışını benimsediğinin altını çizdi.