Başkan Zeyrek'ten Ulaşım ve Otopark Yatırımları Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başkan Zeyrek'ten Ulaşım ve Otopark Yatırımları Vurgusu

Başkan Zeyrek\'ten Ulaşım ve Otopark Yatırımları Vurgusu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, toplu ulaştırma yatırımlarının yetersizliğini belirterek yeni projelerle sıkıntıları aşacaklarını ifade etti. Ayrıca, 2025'te 6 yeni otopark inşaatına başlanacağı müjdesini verdi.

13.01.2025 11:03  Güncelleme: 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA)- İzmir Caddesi ve Kumludere Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, toplu ulaşımda yatırımların yetersiz olduğuna dikkat çekerek, "Zamanında bu yatırım çok yanlış yapılmış. O günün teknolojisiyle daha iyileri alınabilirmiş. Yeni yatırımlarla ulaşımda sıkıntıları kısa sürede aşacağız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Zeyrek, Karaköy'de İzmir Caddesi ve Kumludere Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Ziyaretlerde, Başkan Zeyrek, kente değer katacak sosyal destek projeleri, yeni otopark yatırımları, toplu ulaşım düzenlemeleri ve dere temizlikleri hakkında bilgi verdi. Okula giden öğrencilerle özel olarak ilgilenip onlara başarı dileyen Zeyrek, simit alıp bir kahvehaneye de uğrayarak kahvaltısını vatandaşlarla birlikte yaptı.

Halkın görüş ve önerilerini dikkate alarak kenti geleceğe hazırladıklarını belirten Başkan Zeyrek, "Kırmızı yol uygulamasına ilişkin başlattığımız anket çalışması devam ediyor. Bu konuda nihai kararı Manisalılar verecek, biz de onların isteğini yerine getireceğiz. Ayrıca, trafiği rahatlatacak Cider'in oradaki yolu açacağız. Çok az kaldı. Orayı açınca alternatif yol oluşturulacak. Servislerin birçoğunu oraya yönlendirip oradan şehre girmesini isteyeceğiz. Şehir büyüyor ama yollar aynı. Buraya 10 kat vermek bir şey ifade etmiyor. Onun yolu ve alt yapısı sağlanamayınca trafik oluşuyor. O yüzden ölçekli büyüyeceğiz" diye konuştu.

"Yeni yatırımlarla ulaşımda sıkıntıları kısa sürede aşacağız"

Manisa'nın otopark ihtiyacını karşılamak için 2025 yılında 6 yeni otoparkın inşaatına başlayacaklarının müjdesini veren Zeyrek, projelerin bir yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Toplu ulaşımla ilgili yatırımların yetersizliklerine de değinen Zeyrek, "Elektrikli otobüslerimizin teknolojisi artık günümüz şartlarını karşılamıyor. Geçtiğimiz günlerde elektrikli otobüsümüzün bir tanesi yandı. Şarj istasyonu da yandı. Onların teknolojileri çok eskide kalmış. Bataryalarını değiştirmek istiyorum, bir tane batarya 7 milyon 500 bin lira. Otobüsten pahalı. Zamanında bu yatırım çok yanlış yapılmış bir yatırım. O günün teknolojisiyle daha iyileri alınabilirmiş. Ama bunlar tercih edilmiş. Başka yerde şarj olmuyor. O yüzden çevre illerden araç getiriyoruz şarj istasyonu yapılıncaya kadar. 15 tane daha otobüsümüz de geliyor şu anda. Yeni yatırımlarla ulaşımda sıkıntıları kısa sürede aşacağız" ifadelerini kullandı.

"Şimdiye kadar 300 kilometre dere temizliği gerçekleştirdik"

Zeyrek, dere temizlik çalışmalarına dikkati çekerek, "Şimdiye kadar 300 kilometre dere temizliği gerçekleştirdik. İstasyonun oradan Tabak Deresi geçiyor. Dereyi bir kazdık, kamyon geçecek yerde 50 santim boşluk kalmış. Dağdan gelen cüruflar birikmiş, kamyon geçebilecek yerde küçücük yer kalmış. Bu tıkanıklıkları gidererek hem çevreyi koruyor hem de taşkın risklerini ortadan kaldırıyoruz" dedi.

Başkan Zeyrek, vatandaşların istek ve taleplerini doğrudan dinleyerek bu doğrultuda hizmet üretmeye devam edeceklerini vurguladı. Zeyrek, kenti yurttaşlarla birlikte yönettiklerini ve her isteği kendileri için bir yol haritası olduğunu belirterek, halkla iç içe bir yönetim anlayışını benimsediğinin altını çizdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ferdi Zeyrek, Politika, Ekonomi, Güncel, Manisa, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Zeyrek'ten Ulaşım ve Otopark Yatırımları Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:45:40. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Zeyrek'ten Ulaşım ve Otopark Yatırımları Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.