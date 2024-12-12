(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yu makamında ziyaret etti.
Başkan Mutlu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'i makamında ağırladı. Yaklaşık bir saat süren ziyaret boyunca Mutlu ve Özmen, fikir alışverişinde bulunarak, yeni projeleri değerlendirdi.
Başkan Mutlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Özmen de misafirperverliği için Mutlu'ya teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Başkanlar Özmen ve Mutlu'dan İşbirliği Ziyareti - Son Dakika
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