Başkent’in duvarları sanatla renkleniyor: Farabi Alt Geçidi, grafiti çalışmalarıyla açık hava sanat galerisine dönüştü - Son Dakika
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Başkent’in duvarları sanatla renkleniyor: Farabi Alt Geçidi, grafiti çalışmalarıyla açık hava sanat galerisine dönüştü

Başkent’in duvarları sanatla renkleniyor: Farabi Alt Geçidi, grafiti çalışmalarıyla açık hava sanat galerisine dönüştü
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Farabi Alt Geçidi'ni bir kez daha genç grafiti sanatçılarına açtı. Kent Estetiği Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte sanatçılar, özgün çalışmalarını duvarlara yansıtırken, DJ performanslarıyla etkinlik adeta bir sanat festivaline dönüştü.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Farabi Alt Geçidi'ni bir kez daha genç grafiti sanatçılarına açtı. Kent Estetiği Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte sanatçılar özgün çalışmalarını duvarlara yansıtırken, DJ performanslarıyla etkinlik adeta bir sanat festivaline dönüştü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent estetiğini güçlendiren çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkent'in kamusal alanlarını daha estetik ve canlı bir görünüme kavuşturmayı amaçlayan ABB, Çankaya'daki Farabi Alt Geçidi'ni yeniden genç grafiti sanatçılarının tuvali haline getirdi.

Bir ulaşım noktası olmanın ötesine geçen Farabi Alt Geçidi, grafiti çalışmalarıyla açık hava sanat galerisine dönüştü. Renkli duvarlar ve müzik eşliğinde bir araya gelen Başkentli gençler, sanat dolu bir gün yaşadı.

"ANKARA GRİ ŞEHİR GÖRÜNTÜSÜNDEN UZAKLAŞSIN İSTİYORUZ"

Etkinliğe katılan ABB Kent Estetiği Daire Başkanı Esra Durlu, gençlerin talepleri doğrultusunda projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Burayı gençler belirlemiş. Yetenekli arkadaşlarımız gelip burada grafiti çalışmalarına başladı ve biz de onlara destek verdik. Ankara bu gri şehir görüntüsünden artık uzaklaşsın istiyoruz, renklenelim istiyoruz. Çocuklar da bize destek verdiler çok yetenekliler. Bu işin tüm Ankara'da yayılmasını çok istiyoruz. Gençlerle bu çalışmaları artıracağız" dedi.

MAHALLE MUHTARLARINDAN DESTEK

Çankaya Mahallesi Muhtarı Canan Akman da etkinliğin mahallede büyük ilgi gördüğünü belirterek, çalışmaların gönüllü sanatçılar ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun emeğiyle hayata geçirildiğini söyledi.

Mebusevleri Mahallesi Muhtarı Sultan Eda Uluyurt, "Kim demiş Ankara gri diye? Ankara'yı canlandırdık" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Birlik Mahallesi Muhtarı Elif Demirdağ da "Kent estetiği ve altyapısı ile bir bütün. Sadece altyapıya değil insan ruhuna iyi gelen bazı yaratıcı çalışmalara da yer vermek çok güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

SANATÇILAR ESERLERİNİ DUVARLARA YANSITTI

Etkinliğe katılan grafiti sanatçıları farklı teknik ve tasarımlarla alt geçidin duvarlarını renklendirirken, rap müzik tutkunları da sevilen parçalarıyla onları yalnız bırakmadı. Etkinliğe katılanlardan bazıları da izlenimlerini, şu sözlerle aktardı:

Esop: "Yaklaşık 10-15 yıldır boyuyorum sokakları. Son günlerde artık Belediye'nin verdiği destekle daha çok onların etkinlikleriyle boyama yapıyoruz ve bu çok daha güzel bir ortam oluşturuyor. Güzel bir canlılık ve bize de güzel bir etkinlik yaratıyor."

Ali Mercan: "Genel olarak sanatla ilgileniyorum. Müzisyenim rap yapıyorum. Bu tarz hip hop dallarını içine alan sanat eserlerini çok seviyorum. Grafiti güzel, sokağı anlatıyor. Burası mükemmel olmuş."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkent’in duvarları sanatla renkleniyor: Farabi Alt Geçidi, grafiti çalışmalarıyla açık hava sanat galerisine dönüştü - Son Dakika

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