Başkent Millet Bahçesi'nde 'Büyük Samsun Tanıtım Günleri' Etkinliği Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başkent Millet Bahçesi'nde 'Büyük Samsun Tanıtım Günleri' Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Başkent Millet Bahçesi\'nde \'Büyük Samsun Tanıtım Günleri\' Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Ankara'da düzenlenen etkinlik, Samsun'un sanayi, turizm ve kültürel gelişmelerini tanıttı. Pide yeme yarışması düzenlendi ve eski milli güreşçi Taha Akgül katılım gösterdi.

15.11.2024 20:47  Güncelleme: 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Büyük Samsun Tanıtım Günleri' etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgisi gösterdi.

'Büyük Samsun Tanıtım Günleri' etkinliği, Anıtkabir'den Başkent Millet Bahçesi'ne meşale ve 1919 metre uzunluğundaki bayraklı yürüyüş ile başladı. Millet Bahçesi'nde kurulan stantlarda Samsun'un sanayi, turizm, kültür ve ticaret alanlarındaki gelişmeleri vatandaşlara tanıtıldı. Etkinliğin açılış programında ise 'Pide yeme yarışması' düzenlendi. Yarışmada 7 vatandaş, en kısa sürede en çok pideyi bitirmeye çalıştı. Yarışma birincisine ise 5 pide hediye edildi.

'SAMSUN GÜREŞ İÇİN ÖNEMLİ BİR İL'

Etkinliğe, eski milli güreşçi Taha Akgül de katıldı. Samsun'un güreş tarihinde önemli bir yeri olduğunu ifade eden Akgül, "Çok güzel bir organizasyon var. Samsun bizim tarihimizin, Milli Mücadele'nin en önemli kentlerden bir tanesi. 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün karaya ayak basmasıyla Milli Mücadele'nin fitili Samsun'dan ateşlendi. Bu anlamda da çok önemli bir kentimiz" diye konuştu.

17 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek olan etkinlikte bugün sanatçı Ekin Uzunlar, 16 Kasım Cumartesi günü Ebru Yaşar, 17 Kasım Pazar günü ise Sefo sahne alacak.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Taha Akgül, Kültür, Güncel, Ankara, Samsun, Turizm, Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkent Millet Bahçesi'nde 'Büyük Samsun Tanıtım Günleri' Etkinliği Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:06 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten “sınır ötesi operasyon“ açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "sınır ötesi operasyon" açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar
18:27 Bakan Yumaklı’dan “Köfteci Yusuf“ açıklaması: Süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır Bakan Yumaklı'dan "Köfteci Yusuf" açıklaması: Süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır
17:50 Üç günde, dördüncü “Vakit tamamdır“ paylaşımı yapan MHP’den hala açıklama yok Üç günde, dördüncü "Vakit tamamdır" paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok
17:02 Tekirdağ’da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu
10:04 Viral olan berber videosunun aslı bambaşka çıktı Viral olan berber videosunun aslı bambaşka çıktı
09:40 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor Fark 4 bin 508 TL seviyesinde Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
09:38 Prens William, ’Filistin’e Özgürlük’ sloganlarıyla protesto edildi Prens William, 'Filistin'e Özgürlük' sloganlarıyla protesto edildi
09:29 Öfkeli oğlunu bastonla döverek sakinleştirmeye çalıştı Öfkeli oğlunu bastonla döverek sakinleştirmeye çalıştı
09:21 Ehliyette son tarih yaklaşıyor Ceza almamak için acele edin Ehliyette son tarih yaklaşıyor! Ceza almamak için acele edin
09:04 Ahmet Özer’e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz
09:04 Atatürk’e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi Atatürk'e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi
08:32 Nihal Candan sır gibi sakladığı kocası ile ilgili konuştu Nihal Candan sır gibi sakladığı kocası ile ilgili konuştu
08:02 Cem Özer’den Zeynep Bastık’ın en seksi kadın seçilmesine ince gönderme Cem Özer'den Zeynep Bastık'ın en seksi kadın seçilmesine ince gönderme
07:48 Mike Tyson, merakla beklenen dövüş öncesinde Jake Paul’a tokat attı Mike Tyson, merakla beklenen dövüş öncesinde Jake Paul'a tokat attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 21:25:09. #1.12#
SON DAKİKA: Başkent Millet Bahçesi'nde 'Büyük Samsun Tanıtım Günleri' Etkinliği Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.