Başkent Millet Bahçesi\'nde \'Büyük Samsun Tanıtım Günleri\' Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

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ANKARA'da Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Büyük Samsun Tanıtım Günleri' etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgisi gösterdi.

'Büyük Samsun Tanıtım Günleri' etkinliği, Anıtkabir'den Başkent Millet Bahçesi'ne meşale ve 1919 metre uzunluğundaki bayraklı yürüyüş ile başladı. Millet Bahçesi'nde kurulan stantlarda Samsun'un sanayi, turizm, kültür ve ticaret alanlarındaki gelişmeleri vatandaşlara tanıtıldı. Etkinliğin açılış programında ise 'Pide yeme yarışması' düzenlendi. Yarışmada 7 vatandaş, en kısa sürede en çok pideyi bitirmeye çalıştı. Yarışma birincisine ise 5 pide hediye edildi.

'SAMSUN GÜREŞ İÇİN ÖNEMLİ BİR İL'

Etkinliğe, eski milli güreşçi Taha Akgül de katıldı. Samsun'un güreş tarihinde önemli bir yeri olduğunu ifade eden Akgül, "Çok güzel bir organizasyon var. Samsun bizim tarihimizin, Milli Mücadele'nin en önemli kentlerden bir tanesi. 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün karaya ayak basmasıyla Milli Mücadele'nin fitili Samsun'dan ateşlendi. Bu anlamda da çok önemli bir kentimiz" diye konuştu.

17 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek olan etkinlikte bugün sanatçı Ekin Uzunlar, 16 Kasım Cumartesi günü Ebru Yaşar, 17 Kasım Pazar günü ise Sefo sahne alacak.