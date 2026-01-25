Başkent'te Yarıyıl Tatilinin Uğrak Noktası Belpa Buz Pateni Tesisi Oldu

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) kapsamlı bakım onarım çalışmasının ardından hizmete açtığı BelPA Buz Pateni Tesisi, yarıyıl tatilinde vatandaşların uğrak noktası oldu. Her yaş grubunun keyifle zaman geçirebildiği tesisten gazi ve şehit yakınları, milli sporcular, engelli bireyler ve antrenörler yüzde 50 indirimli olarak yararlanıyor.

Başkent'in simgesi haline gelen BelPA Buz Pateni Tesisi, yarıyıl tatilinin başlamasıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Halk seansları, merkezi konumu ve erişilebilir haliyle her yaş grubuna hitap eden tesis, hafta içi ve hafta sonu 40'ar dakikalık seanslarla vatandaşları buzla buluşturuyor. Tesisten gazi ve şehit yakınları, milli sporcular, engelli bireyler ve antrenörler yüzde 50 indirimli olarak yararlanıyor.

Haftanın yedi günü hizmet verdiklerini belirten BelPA Buz Pateni İdarecisi Sevilay Kaplan, şu bilgileri verdi:

"Şu anda tesisimizde oldukça yoğun bir dönem yaşıyoruz. Özellikle 15 tatilin etkisiyle hem çocuklarımız hem ailelerimiz tarafından BelPA Buz Pateni tesisimize çok yoğun bir ilgi var. Bu yoğunluk tesisin vatandaşlar tarafından ne kadar benimsendiğini gösteriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak BelPa Buz Pateni Tesisini yeniden aktif hale getirirken amacımız sadece bir spor alanı oluşturmak değil, aynı zamanda her yaştan vatandaşımızın güvenle ve keyifle vakit geçirebileceği sosyal bir yaşam alanı oluşturmaktı. Bugün geldiğimiz noktada bu hedefin karşılık bulduğunu görmek bizim için son derece kıymetli. Belediyemizin spora ve sosyal alanlara verdiği önem doğrultusunda BelPA Buz Pateni Tesisi, Ankara'ya değer katmaya devam edecek."

Yarıyıl tatilini buz pateni yaparak değerlendirmek isteyenler, arkadaşlarıyla tesiste buluşanlar ve profesyonel sporcular tesise yönelik düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Mualla Duman: "Mekan çok ferah, istediğimizi yiyip içebiliyoruz, fiyatlar çok uygun. Başta Mansur Başkan olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Günümüz koşullarında emekliler için de oldukça uygun fiyatlar var. Ulaşımı kolay. Çok memnunuz."

-Berna Ünal: "Burası bizim ikinci evimiz gibi oldu. Her hafta burada buluşup, hasret gideriyoruz. Belediyemize çok teşekkür ederiz."

-Müfide Kavukoğlu: "Mansur Başkan'ımıza çok teşekkür ederiz, böyle güzel bir mekanı bize kazandırdığı için. Arkadaşlarımızla severek gelip vakit geçirebiliyoruz."

-Murat Bulut: "Bu spora yeni başladım. Çok zevkli bir spor ve severek yapıyorum. Pistimiz de çok güzel özellikle diğer pistlere göre oldukça iyi. Sürekli buradayım. Her zaman da açık, çok seviyoruz."

-Belinay Güz: "Burada çok keyifli vakit geçiriyorum, alışıyorum kaymaya."

-Defne Bal: "Sporcuyum. Burası gerçekten çok güzel. Çalışmalarımı burada yapıyorum çok beğeniyorum."

-Ela Akçaoğul: "Buz hokeyciyim. Şu anda burada çalışıyorum. Bence burası yeterli ve güzel bir buz. Ben burayı seviyorum, ilk kez burada kaymaya başladım, o yüzden çok seviyorum burayı."

-Ela Sevinçel: "Yeni başladım bu spora. Kursa başladığım günden beri burada çalışıyorum. Tesis güzel ve rahat. Saatleri de güzel. Çok fazla istek var. Kütüphane kısmını da kullanıyorum. Annemler de ben kayarken kafede beni bekliyorlar. O yüzden ben seviyorum burayı, rahat bir yer."

-Didem Doğu: "Yetişkin olarak bu spora başladım. Bence güzel, gayet güzel bir yer. İlgili çalışanları var ve saatleri de gayet uygun bana."

-Hüseyin Kuyik: "Ben de yetişkin olarak başladım bu spora. Tesis gayet güzel ve seans saatleri gayet uygun."