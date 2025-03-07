Başkent Üniversitesi'nde İsmet İnönü'nün Kızı Özden Toker'in Katılımıyla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kapsamında Konferans Düzenlendi - Son Dakika
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Başkent Üniversitesi'nde İsmet İnönü'nün Kızı Özden Toker'in Katılımıyla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kapsamında Konferans Düzenlendi

Başkent Üniversitesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında düzenlediği konferansta konuşan İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker, "Atatürk şu anda burada olsa  teker teker sizlerle konuşmak isterdi. Aranıza girer, herkesin yanına gelirdi. ‘Her zaman konuşurken, karşındakinin gözlerinin içine bakacaksın’ derdi. Her zaman dikkatle, iyi niyetle karşındakini dinleyeceksin ve gözünün içine bakacaksın. Hep merak edeceksin, soru soracaksın. Soru sormak hiç bitmeyecek. Sen soru sormak istemezsen, biz sana hiçbir şey öğretemeyiz. Her çocuğun bir hayali olacak ve gerçekleştirmek için çok gayret edecek. Çok kitap okuyacak, çok çalışacak. Atatürk, bütün gençlere bunları söylemek isterdi.Atatürk’ün en çok istediği sizlerin mutlu olması" dedi.

07.03.2025 19:04
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(ANKARA) - Başkent Üniversitesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında düzenlediği konferansta konuşan İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, "Atatürk şu anda burada olsa  teker teker sizlerle konuşmak isterdi. Aranıza girer, herkesin yanına gelirdi. 'Her zaman konuşurken, karşındakinin gözlerinin içine bakacaksın' derdi. Her zaman dikkatle, iyi niyetle karşındakini dinleyeceksin ve gözünün içine bakacaksın. Hep merak edeceksin, soru soracaksın. Soru sormak hiç bitmeyecek. Sen soru sormak istemezsen, biz sana hiçbir şey öğretemeyiz. Her çocuğun bir hayali olacak ve gerçekleştirmek için çok gayret edecek. Çok kitap okuyacak, çok çalışacak. Atatürk, bütün gençlere bunları söylemek isterdi.Atatürk'ün en çok istediği sizlerin mutlu olması" dedi.

Başkent Üniversitesi ve Prof. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Cumhuriyetle Özdeş Bir Yaşam: Özden Toker" başlıklı konferans düzenlendi. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferansa öğrenciler ve akademisyenler katıldı.

Konferansın açılış konuşmaları Prof. Enver Ziya Karal, Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜTAM) Başkanı Prof. Dr. Seçil Karal Akgün, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan Özkardeş ve Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından yapıldı.

BÜTAM Müdürü Prof. Dr. Seçil Karal Akgün, 8 Mart Dünya Kadınlar gününün ortaya çıkışı hakkında bilgi vererek, Türkiye tarihinde kadınların yerini ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kadın hakları için yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Prof. Dr. Mehmet Haberal ise "Başkent Üniversitesi olarak böyle günü yaşamaktan gurur duyuyoruz. Ne mutlu ki ülkemiz var. Eğer bugün buradaysak, bu ülke olduğu için buradayız. Bu ülkeyi hayatları pahasına kuran Atatürk, arkadaşları ve aziz şehitlerimizi her zaman, her şartta Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak anmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de de çok şey değişti"

İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker ise adına düzenlenen konferansta yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

"Zor günlerimizde birbirimizi destekledik. Ama her zaman için Atatürk'ün çocukları olarak onunla beraber, bu gururu taşımaya çalıştık. Ben 1930 doğumluyum. Yani şu anda 95 yaşındayım. Ben her zaman Atatürk'ün, Cumhuriyet'in ilk 10 yılında doğmuş olan çocuklardan biriyim. Ben 3 yaşındayken, Cumhuriyet'in 10. yılı kutlanıyordu. Bizim hala oturduğumuz Pembe Köşk'ün bahçesine bütün basın toplanıyor ve babam da o zaman Başbakan. Orada ben de bahçedeyim. Ben ne olduğunu kesinlikle anlamıyorum. Fakat etrafımdakileri görünce hoşuma gitmiş. Ben de elimi kaldırıp, onlara selam vermişim. Size selam verdiğim gibi. Aradan çok zaman geçti. Kitabımda da bahsettiğim gibi dünyada da bu asırda çok şey değişti. Sınırlar değişti, savaşlar yapıldı. Türkiye'de de çok şey değişti. Çok şey yaşandı. Bunların hepsini ben çocuk olarak, sonra da büyüyünce yaşama fırsatım oldu.

"Atatürk, şu an burada olsa, sizlerle tek tek konuşurdu"

Atatürk'ün bizim evde yediği akademik yemekler sırasında arkadaşlarıyla konuşurken ben ve Ülkü (Adatepe) beraber o masada birkaç defa Atatürk ile beraber yemek yedik. Onun için isterdim mesela Atatürk şu anda burada olsa sizlerle neler konuşurdu, teker teker sizlerle konuşmak isterdi. Aralarınıza girer, herkesin yanına gelirdi. 'Her zaman konuşurken, karşındakinin gözlerinin içine bakacaksın' derdi. Bu ben kendime güveniyorum, sende bana güvenirsin demek. Her zaman dikkatle, iyi niyetle karşındakini dinleyeceksin ve gözünün içine bakacaksın. Hep merak edeceksin, soru soracaksın. Soru sormak hiç bitmeyecek. Sen soru sormak istemezsen, biz sana hiçbir şey öğretemeyiz. Senin öğrenmek için istemen lazım. Her zaman bir hayaliniz olacak. Her çocuğun bir hayali olacak ve gerçekleştirmek için çok gayret edecek. Çok kitap okuyacak, çok çalışacak. Kendinizle hep gurur duymanızı, hep mutlu olmanızı isterim. Atatürk, bütün gençlere bunları söylemek isterdi Atatürk'ün en çok istediği sizlerin mutlu olması."

Toker, konferansın devamında kaleme aldığı "İsmet İnönü'nün Kızı Anlatıyor" kitabından bazı bölümleri, katılımcılara okudu. Öte yandan konferansın katılımcıları arasında Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında, yürürlükten kaldırılan öğrenci andını okudukları, kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attıkları için ihraç edilen dört erkek teğmen de yer aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkent Üniversitesi'nde İsmet İnönü'nün Kızı Özden Toker'in Katılımıyla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kapsamında Konferans Düzenlendi - Son Dakika

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