Başkent Üniversitesi'ne Ayrımcılık Cezası - Son Dakika
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Başkent Üniversitesi'ne Ayrımcılık Cezası

TİHEK, engelli öğrenci G.D.'ye ek süre tanımadığı için Başkent Üniversitesine 141 bin lira ceza verdi.

07.10.2024 11:18
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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), engelli öğrenci G.D'ye sınavlarda ek süre tanımadığı için Başkent Üniversitesine ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza kesti.

TİHEK'ten yapılan açıklamada, özgül öğrenme güçlüğü (disleksi), dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve epilepsi tanıları nedeniyle yüzde 40 oranında engelli olan üniversite öğrencisi G.D'nin sınavlarda ek süre kullanmasına izin verilmemesinden ötürü Kurum'a başvuruda bulunduğu belirtildi.

Sınavlar, ödevler ve derslerde fazladan verilmesi gereken zamanın ilgili fakülte dekanı tarafından "eşitliğe aykırı" olduğu gerekçesiyle verilmediği kaydedilen açıklamada, "G.D'nin fakülteye dava açmasının ardından dekanlığın öğrenciye bir günde dokuz sınav koyduğunu, yoğun baskıya maruz kalan G.D'nin epilepsi nöbeti geçirdiği için birkaç sınava giremediğini bildirmesine rağmen üniversitenin mazeret sınavı yapmadığı ve ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddia edildi." denildi.

TİHEK, Başkent Üniversitesinin günde dokuz sınava girmek zorunda bırakılan G.D'ye üniversitenin ayrımcılık uyguladığına karar vererek, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Başvuranın bir günde 9 dersten sınava tabi tutulması ve bu sınavlarda ilgili mevzuat ile akademik uyarlama mektubu doğrultusunda kendisine tanınan ek süre hakkının kullandırılmaması şeklindeki iddiası yönünden ayrımcılık yasağının engellilik temelinde ihlal edildiği kanaatine varılmıştır. Somut olayda gerçekleşen ayrımcılık yasağı ihlali bakımından; ihlali gerçekleştiren muhatabın mali gücü, başvuranın engel durumu, eğitim hakkına erişimi göz önüne alındığında ve başvuranın muhatap karşısındaki dezavantajlı konumu, ihlalin etki ve sonuçlarının ağırlığı ile ayrımcılık yasağı kapsamında korunmak istenen kamusal menfaat birlikte değerlendirildiğinde ihlal konusu eylemle ilgili muhataba üst limit üzerinden 141 bin 934 lira idari para cezası uygulanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kaynak: AA

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, İnsan Hakları, Politika, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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