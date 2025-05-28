Başkente Değer Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başkente Değer Ödülleri Sahiplerini Buldu

Başkente Değer Ödülleri Sahiplerini Buldu
28.05.2025 22:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Medya Ankara tarafından düzenlenen dördüncü 'Başkente Değer Ödülleri' töreni, iş insanları, milli sporcular ve siyasetçilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat, ödül töreninde Ankara'nın önemine değinerek medya mensuplarının vatandaşa olan katkılarını vurguladı. Törende, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ve CHP Milletvekili Murat Emir 'Yılın Milletvekili Ödülü'ne layık görüldü.

Medya Ankara tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Başkente Değer Ödülleri" sahiplerini buldu.

Başkent Millet Bahçesi toplantı salonundaki ödül törenine, iş insanları, milli sporcular, ilçe belediye başkanları ile bazı siyasetçiler katıldı.

Törenin açılışında konuşan Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat, Ankara için yapılan çalışmaların takdire şayan olduğunu belirtti.

Medya Ankara olarak bu yıl, "Başkente Değer Ödülleri"nin dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini ifade eden Polat, "Yaptığımız haberler, videolar, röportajlar milyonlarca kişiye ulaşıyor. Basın mensupları olarak halkımızın, vatandaşlarımızın gören yüzü, işiten kulağı olurken kimi zaman takdir ediliyoruz, kimi zaman eleştiriliyoruz. Ancak hangi şartlar olursa olsun biz işimizi severek yapıyoruz." dedi.

Açılış konuşmasının ardından çeşitli kategorilerde 35 kişiye ödülleri takdim edildi.

Programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ömer İleri ile CHP Ankara Milletvekili Murat Emir "Yılın Milletvekili Ödülü"ne layık görüldü.

Burada konuşan İleri, salondakilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Program vesilesiyle Ankara'nın ne kadar büyük bir değere sahip olduğunu gördüklerini dile getiren İleri, "Ankara Cumhuriyetimizin başkenti, Ankara aynı zamanda bizim kültürel merkezlerimizden biri, sanayi kentimiz ve aslında teknoloji merkezimiz. Bu anlamda Ankara'ya hizmet etmek bir yandan çok gurur verici, çok şerefli bir uğraş ama öte yandan da ben inanıyorum ki bu hizmeti veren herkesin nezdinde de bir mutluluk kaynağı." diye konuştu.

Murat Emir de halkın haber alma hakkı ve bireyin ifade özgürlüğünün son derece önemli olduğunu vurgulayarak, zor koşullarda, bin bir emekle, cefayla medya sektöründe var olmaya ve nitelikli yayıncılık yapmaya çalışan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Murat Emir, Ömer İleri, AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, ankara, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkente Değer Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı 3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
1 aydır kayıp olan genç, ormanlık alanda ölü olarak bulundu 1 aydır kayıp olan genç, ormanlık alanda ölü olarak bulundu
Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı
Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi Türkiye’de bir ilk Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi! Türkiye'de bir ilk
Bolu’da gece yarısı 3.9 büyüklüğünde deprem Bolu'da gece yarısı 3.9 büyüklüğünde deprem
Eşinden tokat yiyen Macron rezil oldu Afişte yazan slogan bomba Eşinden tokat yiyen Macron rezil oldu! Afişte yazan slogan bomba
Köprü trafiğini kilitleyen kaza 5 araç birbirine girdi Köprü trafiğini kilitleyen kaza! 5 araç birbirine girdi
Erdoğan’ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti Erdoğan'ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu’nun yeni görevi belli oldu Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu
Dünya bu görüntüyü konuşuyor Gazze’de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Gazze'de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi

19:39
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım
19:02
Rusya: Ukrayna’ya 2 Haziran’da İstanbul’da görüşmek için teklifte bulunduk
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk
18:53
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası
18:16
Hatay diken üstünde 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
Hatay diken üstünde! 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
09:47
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır
09:41
9 lira kargo ücreti ödedi, 54 bin lira dolandırıldı
9 lira kargo ücreti ödedi, 54 bin lira dolandırıldı
09:40
İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
09:29
Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem’i katletmiş
Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katletmiş
09:24
Burcu Esmersoy’dan bikinili şov Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında
Burcu Esmersoy'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında
09:13
Görüşmeler başladı Galatasaray’da Bernardo heyecanı
Görüşmeler başladı! Galatasaray'da Bernardo heyecanı
08:59
Bıçak altına yatan Devrim Özkan’dan yeni haber
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 22:49:14. #7.11#
SON DAKİKA: Başkente Değer Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.